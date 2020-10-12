潘曉穎母下通牒　籲陳同佳下周五前登台營航班　否則不替陳求情

台灣殺人案疑犯陳同佳早前透過錄音表示到台灣自首的想法一直沒有改變，上周其代表律師與台灣當局商討投案細節，雙十節假期後未有具體進展。受害人潘曉穎的媽媽發放錄音，指現年22歲的陳同佳「已經唔係一個小朋友」，認為台灣方面已提供多種投案途徑，質疑陳「點解你仲唔去辦手續起程嘅呢？」並發出通牒，呼籲陳同佳下周五（23日）前登上台營航班，否則不會替他求情。

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涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎的陳同佳，日前發表錄音指到台灣自首的想法一直沒有改變。台陸委會發言人邱垂正上周四（8日）呼籲陳同佳應該找回初心，盡速與「單一聯繫窗口」聯繫，陳同佳也可直接赴台灣駐港辦事處遞件申請簽證。潘曉穎媽媽今（12日）發放錄音，指現年22歲的陳同佳「已經唔係一個小朋友」，認為台灣方面已提供多種投案途徑，質疑陳「點解你仲唔去辦手續起程嘅呢？」並發出通牒，呼籲陳同佳下周五（23日）前登上台營航班，否則不會替他求情，又反問：「是不是要潘太陪伴他去台灣於香港的辦事處投案呢？」

陳同佳委託的理律法律事務所今日（12日）表示，已受陳同佳委任擔任其赴台接受刑事偵查程序的選任辯護人，律師已經依據授意旨與司法警察機關接洽，及向士林地方檢察署陳報辦理中。一直協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴日前表示，陳同佳目前仍在香港等待回台手續安排，何時赴台有待律師通知。