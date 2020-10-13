浪卡風球｜颱風下街市人流銳減　菜價升肉價微跌　檔主：差咗好多

熱帶風暴浪卡襲港，8號風球現正生效，平日熙來攘往的九龍城街市，今日（13日）早上11時許街市未見人流，只有少量街坊到場買餸。有商戶指，由於8號風球影響街市人流明顯減少，估計今日生意亦不似預期。另外有商戶指今日菜價有所調高，但有肉販指因無人購買，今日肉價相對調低，亦有檔主未有調整肉價。至中午12時許，九龍城街市有少量市民到場，亦有商戶開始收檔。天文台預料，今日下午4時前改發3號強風信號的機會較低。

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雞檔檔主：肉價未有調高

九龍城街市雞檔檔主梁太表示，今日由於8號風球影響街市人流明顯減少，她指生意一般。相反昨日不少市民到場買餸，昨晚生意額相對好。梁太指，今日來貨及交通運費相對高，但是肉價未有調高，「因為一陣要交貨畀餐廳，所以都會開門，希望一陣落波後生意會多返啲！」她續指，過去8號風球九龍城街市的人流不算多，她指今日影響不太大。

九龍城街市菜檔檔主莊先生表示，由於來貨及交通運費相對高，今日菜價有調整。莊稱昨晚生意升幅約兩成，源於昨晚不少人買菜儲糧，他指今日8號風球下人流相對減少。但他直言，去年社會運動及疫情下，其菜檔生意亦受影響。

街市人流明顯減少 市民元朗駕車到場

「無人行，差到不得了！」肉檔檔主黃太表示，由於業界為凌晨12點前掛10號風球，屠房就不會劏豬，但今日清晨才掛8號風球，換言之屠房已劏豬，他們亦需要開門做生意。黃太表示，九龍城街市主要靠外來客及駕車人士為主，8號風球人流銳減，生意大受打擊，「可能網購同超市大行其道，加上疫情街市生意好大影響！」

另一肉檔檔主區先生指，今日生意相對差，加上昨日已經購買豬肉，因此今日仍然需要開檔。至於今日肉價未有調整，肉價與平日一樣，「如果天文台落波，應該生意唔會有太大幫助。」他稱傍晚不少家庭已經買好餸，估計今日生意不會再有升幅。

市民林先生指，由於今日8號風球不用上班，住元朗的他特意駕車到場，他指今日街市人流明顯減少，「呢度啲海鮮新鮮啲，其實都唔係話貴咗好多！」

浪卡風球下本港情況：石澳滑浪人士衝浪、紅磡碼頭晨運客游早泳

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今早9時許，紅磡碼頭仍有一班泳客冒險迎浪奮力游水；另外，大浪灣現場不時捲起2至3米高大浪，有滑浪人士趁着風高浪急，專程到場衝浪。在離島坪洲強風吹得樹木左搖右擺，小艇泊岸避風，大街店舖大多照常營業。

天文台：下午四時前改發三號強風信號機會較低

天文台指，在上午11時，熱帶風暴浪卡集結在香港之西南偏南約480公里，即在北緯18.5度，東經112.0度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，移向海南島一帶，並逐漸增強。

天文台續指，在浪卡與東北季候風的共同影響下，本港離岸海域及高地正受烈風影響，香港南部地區風勢較大。浪卡為廣東沿岸帶來狂風驟雨。預料本港仍有一段時間會受烈風威脅。天文台預料，今日下午四時前改發三號強風信號的機會較低。