管浩鳴助陳同佳申請赴台簽證　潘曉穎母：繼續聽其言觀其行

涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎，並潛逃回香港的陳同佳，去年10月因洗黑錢刑滿出獄，至今將近一年仍未兌現赴台灣自首說法。受害人潘曉穎母親周一（12日）發「最後通牒」，要求陳同佳下周五（23日）前登上台營航班，否則不會替他求情。 協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴今日（14日）到位於金鐘台北經濟文化辦事處（香港），手持護照及寫有陳同佳個人資料的入台簽證申請書。潘母對事件不作回應，只表示會繼續留意陳同佳行蹤「聽其言、觀其行」。

10月14日管浩鳴到台北經濟文化辦事處辦理簽證。（李澤彤攝）

台灣殺人案疑犯陳同佳，本月透過管浩鳴發放錄音，強調回台灣自首的想法一直沒有改變過，潘母周一（12日）向陳同佳發「最後通牒」，指現年22歲的陳「已經唔係一個小朋友」，認為台灣方面已提供多種投案途徑，要求陳同佳下周五（23日）前登上台營航班，否則不會替他求情。

協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴今日到金鐘台北經濟文化辦事處（香港），手持護照及寫有陳同佳個人資料的入台簽證申請書。管浩鳴表示來台灣辦事處「有點事辦」，逗留約10分鐘後離開。他之後在傳媒群組表示暫無法回答問題，又強調自己做的一切「對得住天地良心」。

潘太對事件不作回應，只表示會繼續留意陳同佳行蹤，「聽其言、觀其行」。