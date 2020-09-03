黎智英涉刑恐東方記者案　官認為黎一時衝口而出　裁罪名不成立

壹傳媒創辦人黎智英，被指2017年在維園參與六四集會時「怒睥」東方報業集團男記者，並向對方說：「實搵人搞x你」，因而被控刑事恐嚇罪。黎否認恐嚇，並解釋「搞」是指申請禁制令，又透露受到東方記者跟蹤多年，受壓下衝口而出。案件早前在西九龍法院審訊，裁判官今（4日）裁決時稱，認為男事主X並非誠實可靠證人，亦相信黎只是在一時衝動下，失控地說出有關字句，故裁定黎罪名不成立，旁聽人士聞裁決拍手。散庭後黎智英不發一言便乘車離開。

被告黎智英（72歲）否認於2017年6月4日在維園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。控方由外聘大律師林芷瑩代表，黎則由資深大狀Peter Duncan及大律師許卓倫代表。

2014年起負責跟出跟入黎智英

男事主X早前在庭上稱，他1995年加入東方報業集團，2014年佔領中環前被委派「跟出跟入」採訪黎智英，但他拍攝時會與黎保持距離。X稱曾在2016年10月於灣仔會展拍攝黎智英時，反被黎用手機拍攝；翌月又在中上環某餐廳外遭黎用粗口責罵。

距離7米拍攝 黎突走近指罵

事發當日，X傍晚近7時抵達維園，保持約7米距離拍攝偕李柱銘一同坐在音樂亭附近的黎智英。期間，X被黎「怒睥」數次，集會接近尾聲，黎突走近至不足半米，舉起右手大聲指罵：「我x你老母x！我實搵人搞x你！你唔好咁近影我！我實搵人搞x你！我影x咗你相呀！我實搞你㗎！」語畢行開兩步，再折返大罵：「我x你老母x！」

X稱被罵感焦慮看精神科

X表示，當時擔心黎會打他，聽到黎聲稱「搵人搞X你」時感到很驚慌，「驚佢有後著真係搵人搞我、傷害我」。他被罵後，繼續保持距離拍攝黎，當晚返回公司匯報後，往警署報案。X事後感到焦慮、驚慌，並要見精神科醫生，需要服食鎮靜藥物。精神科醫生指，X出現適應障礙的病徵，他處方了抗抑鬱藥及安眠藥。

裁判官認為黎智英只是一時衝口而出，裁定黎罪名不成立。(盧翊銘攝)

X認13次去信律政司求跟進事件

X在盤問下承認，東方管理層及他本人不滿律政司未有起訴黎智英，分別17次及13次撰信要求律政司跟進事件。被問及是否想黎被檢控及定罪，他回答：「我只不過想喺度做個誠實嘅證人，定唔定罪我唔知。」並稱希望律政司「告唔告都有個答覆畀我」。

他否認報警是因《東方日報》想找《蘋果日報》麻煩，重申是因害怕黎智英日後會加害他。他表示曾與上司傾談，對方也支持他報警，但報案的決定仍是自行作出。

辯方指X被罵後笑著回應

辯方卻指事發片段可見X被罵後笑著回應，完全未有驚慌。X解釋說：「我笑係裝出嚟。」

黎雖然沒有自辯，也沒有傳召辯方證人，但他曾在錄影會面中指，X事發時段「好aggressive（進取）」，又指X挑撥他。他解釋「搞」意思是打算申請禁制令、報警及找律師協助，從沒打算「用黑社會搞佢」。辯方在陳詞時進一步解釋，有關說話的意思絕非要傷害男記者，黎只是因多年受到東方記者跟蹤，受壓下才會衝口而出，大罵涉事男記者。

案件編號：WKCC956/2020