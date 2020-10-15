陳同佳案｜潘曉穎母去信台陸委會　促簡化程序予陳盡快投案

台灣殺人犯陳同佳計劃本月赴台投案，聖公會教省秘書長管浩鳴昨日（14日）現身台灣駐港辦事處代辦簽證遭拒。台陸委會昨晚促港府應先務實回應司法互助請求，完成相關法律程序。港府則強調《刑事事宜相互法律協助條例》並不適用於台灣。 投案事宜陷入僵局，受害人潘曉穎母親今去信陸委會主任陳明通，冀台灣當局能簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳赴台投案，接受法律制裁。

潘曉穎母親近日多次向陳同佳隔空喊話，要求盡快兌現赴台承諾。（資料圖片）

潘母於信中表示，女兒被殺案是一宗是轟動港台的嚴重案件，事發至今兩年多，疑犯陳同佳一直逍遙法外。陳同佳出獄一年，去年10月23日出獄時曾承諾投案，但至今未動身，令他們十分疑惑困，近日台灣當局多次就赴台的安排發話，他們衷心希望事件能有進展，希望台灣當局同意該陳同佳到台灣投案，為其犯下的殺人罪負責，受到應得懲罰。

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潘母指，陳同佳是命案最大嫌疑人，案件涉及殺人棄屍，嚴重破壞台灣法治秩序，若陳願意主動到台投案，是法義得以彰顯的證明，「我們懇請台灣當局能簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳赴台投案，接受法律制裁。」

潘母稱，陳何時能赴台投案，接受法律制裁，讓公義得以彰顥，該女兒沉冤得雪，是一家人的盼望。他們時常思念女兒，度日如年，受到極大的精神壓力，見證女兒討回公道是他們能夠支持至今的唯一原因。

10月14日管浩鳴到台北經濟文化辦事處辦理簽證。（資料圖片／李澤彤攝）

管浩鳴昨午手持護照、簽證申請表等，現身金鐘台北經濟文化辦事處，為陳同佳代辧赴台簽證，惟台經辦未有接收有關文件。台陸委會當晚回應時，促港府應先務實回應司法互助請求，案件涉及台、港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先完成相關法律程序，並由台、港雙方政府談好相關事宜，才有陳同佳到台入境問題。

根據台監察院上月報告，法務部透過陸委會於去年3度向港府提出司法互助、調查取證及被告遣送之請求，但稱港府未有回應有關請求，並拒絕會商。

保安局及後回應傳媒查詢時指，並沒有收到台方就陳同佳赴台的新訊息，強調《刑事事宜相互法律協助條例》並不適用於台灣，香港現時沒有法律容許特區處理與台方的法律協助，並重申，特區政府不可能違反法律，就陳同佳案向台方提供有關證據。保安局提到，陳同佳獲台方明確通知被批准赴台後，港台兩地可透過警務合作渠道研究行程安排。

陳同佳去年10月因洗黑錢刑滿出獄時，公開承諾到台投案。就移交事隔一年，本月2日，陳擬本月內赴台投案一事曝光，他已通知台灣代表律師聯絡相關部門作安排。同日，陸委會回應稱一切依法辦理，刑事警察局已跟香港警務處建立一個單一的聯繫窗口，陳隨時可以透過窗口聯絡，相關事宜已準備就緒。

港府方面，保安局於3日重申，警方沒有與台方共同建立單一聯繫窗口，亦不涉及任何證據協助。保安局發言人指，去年政府建議修訂《逃犯條例》，正是要處理此法律漏洞，但政府其後撤回修例建議，所以香港現時沒有法律容許特區處理與台方的法律協助。港台雙方各執一詞，陳同佳赴台一事至今未能打破僵局。

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