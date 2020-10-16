元朗唐狗女遭綁口及後肢棄垃圾站　頭有凹洞及下顎甩骹疑曾被虐

元朗繼揭發有老翁殘忍徒手挖狗屍內臟事件，警方拘捕涉虐待動物的67歲翁後，今（15日）區內又發生另一宗懷疑虐狗事件，一隻唐狗女被人用電線膠布綑綁口部及後肢，棄於垃圾收集站內，頭部有凹洞及下顎甩骹，懷疑曾被人虐待。警方正調查事件，狗女現時由愛協接走檢查。《香港01》正向愛協及警方查詢事件。 警方表示，今日（15日）下午1時許，接獲一名姓陸男子報案，指於上址垃圾回收站的一個垃圾桶內，發現一隻受傷狗隻，其嘴部及後肢，被膠帶綑綁。警方經初步調查後，將案件列作「殘酷對待動物」處理，交由元朗警區刑事調查隊接手跟進，暫時無人被捕；涉案狗隻則交由相關機構處理。

唐狗女咀部及後肢被電線膠布綑綁。（毛孩守護者Facebook圖片）

動保組織毛孩守護者創辦人陸家捷表示，今早收到食環署一名督察通知，指有清潔工人於元朗屏信街垃圾收集站一個垃圾桶內，發現一隻身體瘦弱唐狗女，咀部及後肢被電線膠布綑綁苦苦哀鳴，陸隨後到達現場為唐狗檢查，發現為一隻約5至6星期大、無晶片的唐狗女。

陸指當一撫摸狗女時，牠已不斷激動呼叫，牠身上雖然無傷口，但指經獸醫檢查，發現狗女頭上有一個凹洞，下顎一邊甩骹，眼睛及四肢亦疑神經受損，會不由自主地擺動及無法站立，對光線及別人觸摸十分敏感，未知曾受過甚麼對待。診所即時報警，並將狗女交由愛協檢查。

毛孩守護者為狗女取名阿信，並登記為狗女主人，陸家捷指近期發生多宗同類動物疑受虐待案件，質疑源於律政司早前「放生」多宗動物虐待案，「咁啲人咪完全覺得無問題」。《香港01》正向愛協及警方查詢事件。