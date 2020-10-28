荔景邨縱火案│夫婦爭執曾提離婚　熟睡夫遭淋天拿水火燒命危

荔景邨今（28日）凌晨發生縱火案，仰景樓一單位夫婦因家事吵架後，女方盛怒下疑於睡房放火洩憤，包括男戶主及同住奶奶等6人送院，其中46歲姓楊男戶主手、腳二級燒傷，據悉，他送院後一直昏迷，情況危殆。而楊的43歲姓廖妻子早上自行返回單位時，被警方以涉嫌縱火拘捕。 消息指，昨晚夫婦曾因感情問題爭執，期間丈夫曾提出離婚，其後有人疑藉丈夫入睡後，以天拿水淋向於床上熟睡的丈夫並點火，警方將循企圖謀殺方向調查案件。

今早女事主返回單位，向警員直認是單位女戶主，警員調查後將其拘捕。

楊氏夫婦與71歲姓梁的楊母同住仰景樓9樓一單位。據悉，楊任職廚師，妻子在醫院工作，夫婦近月因為感情問題鬧翻，本月中楊妻曾因為服藥企圖自殺，警方曾介入調查。

事發今日凌晨3時許，楊家居住的單位突然起火，大批居民從睡夢中驚醒，近200人倉皇逃生。事件中6人送院，包括楊及其母親，以及4名鄰居，其中姓楊男戶主手、腳一成皮膚二級燒傷，被轉送瑪麗醫院救治，據悉他送院後一直昏迷，情況危殆；而楊母救火時受輕傷，經治理後情況穩定﹐另外4名送院鄰居，其中姓劉（48歲）男子及姓徐（81歲）老婦情況穩定，另外2人已出院。

消息指，昨晚深夜楊氏夫婦又因感情問題爭執，期間丈夫曾提出離婚，2人罵戰後不歡而散，丈夫上床入睡。至凌晨3時許，有人拿出3樽天拿水淋向楊的床並點火，熟睡中的楊驚醒發現身體着火床舖被燒，妻子則站在床邊，他痛極呼救，並用手打拍身上火苗，同住的楊母被吵醒發現事件，立即報警求助，並協助撲熄兒子身上火，期間亦告受傷。據悉，屋内3人一度糾纏，及後均及時逃出單位，楊氏母子受傷留在大廈內等候救援，楊妻則逃離現場，一度失蹤。至早上9時許，楊妻返回單位時，向警方直認涉案，其後被捕帶署扣查。

消息稱，警方仍未為楊氏母子錄取口供，未能全面取證，但會集中調查是否有人蓄意縱火後再阻止他人逃生，將循企圖謀殺方向調查案件。

警方於現場檢走部分證物，包括盛載縱火液體的器皿。（陳浩然攝）

葵青警區助理指揮官（刑事）警司林志源下午交代案情表示，案中男戶主身體有一成皮膚被燒傷，為二級燒傷程度。涉事單位為3人家庭，包括一對夫婦，及男戶主母親，警方經調查，相信為縱火案。今早9時許，警方於火場附近拘捕一名43歲中國籍女子涉嫌縱火，被捕者與受傷男戶主為夫妻關係。

警方於現場檢走部分證物，包括盛載縱火液體的器皿，初步調查相信易燃液體為天拿水，起火位置為夫婦睡房。林志源表示，由於男戶主仍就醫，暫時未能取得案件詳情，初步相信與夫妻感情糾紛有關，又相信縱火物料取自涉事單位，警方仍調查縱火案是有預謀地發生亦或偶然發生。涉事家庭曾有「企圖自殺」相關的求助紀錄。