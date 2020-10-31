瀕危石首魚｜抵港急凍魷魚藏1800萬元鮮石首魚魚鰾　海關拘39歲男

香港海關於10月27日於本港國際機場，破獲一宗以急凍魷魚掩飾114公斤、約值1,800萬元的鮮石首魚魚鰾的走私案。海關人員以X光機檢查一批由墨西哥抵港的急凍魷魚，發現有不法分子以急凍魷魚包裹着「鮮石首魚」魚肚。海關經深入調查，其後在粉嶺一個工業大廈單位，拘捕一名39歲的男子，懷疑他與案件有關，現時保釋候查。 海關指，今次案件為歷來最二大宗同類案。翻查資料，該批石首魚魚鰾為墨西哥加利福尼亞灣的特有品種，因生境破壞及長年過度捕撈，已被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I內，以及列入國際自然保護聯盟瀕危物種（IUCN）紅色名錄中的極危級別，一切國際間的商業貿易已被禁止。

海關人員早前在機場檢獲一批石首魚魚鰾，共重114公斤。（黃偉民攝）

墨西哥抵港急凍魷魚不常見 海關人員生疑

海關機場空運貨物第一組指揮官袁柱明指，海關人員於10月27日在機場留意到一批由墨西哥空運抵港，報稱為急凍海鮮的15箱貨物。根據過往的資料，平日較少有來自墨西哥的急凍海鮮，海關人員經風險評估，揀選該批貨物作進一步查驗。

海關人員溫水融解 揭是急凍魷魚包裹​石首魚魚鰾

海關人員利用X光機檢查後，發現15箱貨物的密度並不相同，部分X光影像顯示貨品密度不平均，而且有陰影，海關人員遂判斷該批貨物有可能藏有違禁品。人員其後打開箱口檢查，發現的確是急凍魷魚，惟急凍的魷魚難以分開，人員再用溫水將一件件急凍魷魚融解，最終發現魷魚包裹着鮮石首魚魚肚。經深入調查後，15箱貨物中，有9箱藏有石首魚魚鰾，共重約114公斤，每公斤市值約16萬元，總值約1800萬元，重量及價值亦為歷來最二大宗同類案件。

鎖定粉嶺一工廈單位 拘39歲男子

有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官鄭德榮指， 機場課人員截獲石首魚魚鰾後，由有組織罪案調查科接手調查。人員迅速鎖定粉嶺區一個工業大廈單位，並於10月28日在該工廈單位內拘捕39歲男子，他現正保釋候查，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。海關估計不法分子利用物流貨倉走私貨物作貯存倉庫或中轉站，企圖掩飾最終目的地，現時不排除該批石首魚魚鰾會在本地銷售，或轉售至其他地方圖利。

不排除本地銷售或轉售至其他地方圖利

今次案件為本港5個月內第二案同類案件。本年6月，海關人員在機場檢獲約160公斤懷疑受管制鮮石首魚魚肚，估計市值約2500萬元，而上次的走私貨物來自美國，今次則來自墨西哥，故此海關暫時相信兩宗案件並無關連。

鄭德榮續指，過去案例大部分是旅客攜帶乾製的石首魚魚鰾入境，惟乾貨有一定體積，難以大批偷運，而以冷藏鮮石首魚的方式偷運，進貨量較大。而疫情期間，旅客數量減少，不法分子開始利用貨運方式走私，海關根據這個趨勢，亦會加強抽查空運抵港的貨物。

偷運瀕危物種 最高可被罰款1000萬元及監禁10年

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被罰款一千萬元及監禁十年。近期航空旅客減少，海關不斷加強打擊經空運貨物、郵遞及快遞渠道販運違禁及受管制物品活動。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。