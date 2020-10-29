海關截獲逾5000隻無衞生證明書進口大閘蟹　食安中心指無流出市面

食物環境衞生署食物安全中心今日（29日）公布，接獲海關轉介指於深圳灣口岸截獲一批重約1,000公斤，即約5,200隻懷疑並無附有相關衞生證明書的大閘蟹，不符合介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的條款規定。食安中心指該批大閘蟹已被扣查，沒有流出市面，現正追查有關產品的來源。

中秋過後到吃大閘蟹時間，市民選購時要留意是否有衞生證明書。（資料圖片）

食安中心表示，為針對打擊非法進口以及來源不明大閘蟹的進口和銷售活動，中心和香港海關自今年10月起進行多次聯合行動。中心昨日（28日）接獲海關轉介，指於深圳灣口岸截獲該批大閘蟹。該批大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的條款規定。

當局指該批大閘蟹已被中心扣查，中心正追查有關產品的來源，調查仍在進行。食安中心又強調，會繼續與海關就非法進口及不明來源大閘蟹進口進行聯合行動。

中秋過後到吃大閘蟹時間，市民選購時要留意是否有衞生證明書。（資料圖片／歐嘉樂攝）

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適宜供人食用，違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。另外，根據《食物安全條例》（第612章），任何人如無合理辯解而未有登記下經營食物進口或分銷業務，即屬違法，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

根據《進出口條例》（第60章），任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。