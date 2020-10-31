瀕危石首魚｜金錢膠觸鬚長、體積大　黑市仍有交易　漁護署籲舉報

海關搗破1,800萬元走私瀕危石首魚案件，並拘捕一名男子。該批石首魚魚鰾為墨西哥加利福尼亞灣的特有品種，市面俗稱為「金錢鰵魚膠」或「金錢膠」，每公斤價值高達16萬元。由於加灣石首魚已被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I，國際間的商業貿易已被禁止。 翻查資料顯示，早年內地有人以石首魚花膠送禮，記者於國內的購物平台，搜尋有關石首魚的關鍵字，發現疑似石首魚膠產品售價由780元人民幣至1850元人民幣不等。漁護署指，這類花膠體積一般較大，乾製後有2條長觸鬚，可容易辨認，如市民發現相關花膠，應盡快舉報。

（黃偉民攝）

海關於10月27日於本港國際機場，破獲一宗以急凍魷魚掩飾114公斤、約值1,800萬元的鮮石首魚魚鰾的走私案。海關人員以X光機檢查一批由墨西哥抵港的急凍魷魚，發現有不法分子以急凍魷魚包裹着「鮮石首魚」魚肚。海關其後在粉嶺一個工業大廈單位，拘捕一名39歲的男子。

加灣石首魚1977列入附錄I 屬最高級別瀕危物種

漁農自然護理署瀕危物種保護主任（牌照事務）陳翰奇表示，今次涉案品種為加利福尼亞灣石首魚，此品種為石首魚科中體型最大品種，體長可達2米，牠們只生活在墨西哥加利福尼亞灣水域，是當地的特有品種。由於加灣石首魚魚鰾可製成名貴的花膠，40年代已開始被大量捕撈，現時非法捕獵的情況仍然持續，加上生地被破壞，加灣石首魚總群數量未能恢復合理水平。

加灣石首魚於1977年已被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I內，屬最高級別瀕危物種，一切國際間的商業貿易已被禁止，而任何於1977年後製成的花膠進出口和貿易亦屬違法。

加灣石首魚花膠稱為「金錢鰵魚膠」 體積大觸鬚長 容易辨認

陳翰奇續指，市面上一般會將加灣石首魚製成的花膠稱為「金錢鰵魚膠」或「金錢膠」，體積一般會比其他花膠為大，乾製後有2條比花膠本身更長的觸鬚，故市民可容易辨認。陳翰奇呼籲，市民如發現相關花膠，可向漁護署或致電1823舉報。

漁護署過去一直有定期巡查海味店舖，今年至今已巡查超過500次，但本港及內地仍不時檢獲非法進口過境或售賣加灣石首魚的花膠，漁護署會繼續與墨西哥和中國內地管理當局保持密切聯繫及交換執法情報及資料，合作打擊走私活動。

而與加灣石首魚生活在同一水域的另一物種「加灣鼠海豚」，亦受到捕撈石首魚魚網誤捕，大量被殺，專家估計全球已餘下不足22條加灣鼠海豚。加灣鼠海豚及加灣石首魚的保育狀況極為嚴峻，兩者皆被列入國際自然保護聯盟瀕危物種（IUCN）紅色名錄中的極危級別。

商人冒險出售圖利 傳聞具抗癌功用 中醫：仍未證實

翻查資料顯示，早年內地有人以石首魚花膠送禮，以取代極瀕危的黃唇魚，因石首魚製成花膠後，與黃唇魚花膠外觀相似，同有兩條觸鬚突出。《香港01》記者於國內的購物平台，搜尋有關石首魚的關鍵字，可見有商戶出售疑似石首魚膠的產品，售價由780元人民幣至1850元人民幣不等。

香港中醫師公會會長關之義表示，石首魚屬於瀕危及罕有物種，據知仍有商人為了圖利而冒險出售石首魚膠。他稱由於相關品種罕有，且受到管制，因此商人會將價格大幅提高。關解釋，魚鰾坊間又稱為「花膠」或「魚肚」，具有滋補及養顏的功效。另外魚鰾補而不燥，功效相對平價花膠的功效較大。對於有網上傳聞指，石首魚鰾具有抗癌功用，關指有關資料仍未證實，需要有待臨床研究證實說法。