旺角謀殺案｜生日飯聚稱想離婚　夫婦爆爭執　女死者左胸插生果刀

旺角砵蘭街發生倫常慘劇，28歲姓容女子疑遭丈夫亂刀及鉸剪斬殺反鎖廁所，4歲兒伴母屍兩日，疑兇則於昨晨在兇案現場附近長旺道墮樓亡。警方表示，夫婦因感情問題發生爭執，釀成慘劇。警方到場時，女死者倒卧廁所血泊中，屋內凌亂。經法醫初步檢驗，女死者右太陽穴、頸部均有刀傷及剌孔傷痕，「左邊心口仍插住一把生果刀」，或是主要死因。

警方於單位內檢獲一把生果刀及三把鉸剪。（魯嘉裕攝）

女死者持香港身份證，任職待應；其丈夫32歲，年初持雙程證來港，無業；現場遺下女死者4歲兒子，男童並沒有受傷，現交由友人照顧。據了解，事主夫婦結婚兩年，無家暴記錄。

旺角警區刑事警司程知仁表示，經警方初步調查，相信女死者與丈夫因感情問題，於11月1日晚上11時許至2日凌晨在單位內起爭執，其間有人利用利器襲擊女死者，其後逃離現場。有人逞兇後逃離現場，並登上長旺道7至9號一大廈天台跳下，當場死亡，當時其身上有財物無遺書。

女死者左心口插生果刀

程知仁稱，現場為一個200多呎單位，女死者倒卧單位廁所，有大量血跡，屋內凌亂。經法醫初步檢驗，女死者右太陽穴有兩個3至5厘米刺孔，右邊頸部有8至10厘米刀傷，「左邊心口插住一把生果刀」，刀鋒約5至6厘米寬，初步確認或為主要死因。

程知仁指，由於警方於（2日）凌晨接獲墮樓報案時，男死者身上無檢獲可確認其地址及親友資料證物，遂列作有人從高處墮下案調查。程知仁又指，警方將重點調查男童是否目擊過程，他目前在警署中，由母親友人及警員照顧。警方於現場檢走一把生果刀及三把鉸剪調查，案件列懷疑謀殺及自殺案，交由旺角警區重案組第三隊跟進。

生日飯聚透露離婚意欲

據悉，容女本周日（1日）生日，當晚與丈夫、4歲兒子及25歲男同鄉等多人外出飯聚慶祝，席間容女透露離婚意欲。深夜返家後，夫婦發生激烈爭執，至翌日（2日）凌晨1時許，其32歲姓游內地丈夫，被發現在附近長旺道7至9號一大廈墮樓亡。

男同鄉於飯聚後擔憂夫婦情況，多次聯絡容女無果，連續2日上門拍門亦無人回應，至今午再到容女家中拍門，其4歲兒子開門，聲稱媽媽遭爸爸斬傷，男同鄉聞言大驚立即報警，警方到場後，發現女死者倒斃單位廁所內。

女死者另一名女友人接獲通知到場協助調查，該名女友人亦於上周六（31日）帶同蛋糕，登門與容女慶祝生日，女友人稱，當晚其丈夫還贈送一條鏈給容女，夫婦兩人無異樣。