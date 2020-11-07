沙螺灣村再落閘封村　村民爆粗趕走行山客﹕外人帶病毒入村！

大嶼山東澳古道的沙螺灣村上月初爆出村民設閘封村事件，阻礙途人經東澳古道往來東涌及大澳，最終地政總署以閘門是位於政府土地的違規構築物為由清拆，事件告一段落。事隔一個月，有行山人士今日（7日）再發現村民建新鐵閘，阻止外人進出，村民聲大夾惡，句句粗言穢語，直指「外人帶病毒嚟」、「搞亂條村」、「全部地都係條村」。行山人士四度報案，最終未見警方到場處理，最後只能聯同其他行山客，十多人硬闖入村。

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上月初村民亦在村口建閘（黑點示），今日行山人士則在另一處發現有鐵閘（紅點示）。 （地理資訊地圖）

新建鐵閘的位置為沙螺灣村村口近強記士多的東澳古道，與上月村民所設鐵閘相距約300多米。讀者譚先生向《香港01》透露，今日下午2時15分，他由東涌起步，欲經東澳古道前往大澳，惟走至沙螺灣村村口時，竟發現村民安裝了一個鐵閘，兩側草地亦放置大石塊和鐵絲網，阻止行山人士使用東澳古道。十多名村民聚集在鐵閘附近，不斷出言阻撓行山人士進入。譚曾嘗試穿過草地進入村內，立即被村民阻止。其中一名白髮男子尤為激動，不時以粗言穢語指罵村外人，更稱「外人帶病毒嚟」、「搞亂條村」，又指閘後的土地為私家地，外人沒有權利進入。

雙方糾纏個多小時，但沒有動粗，譚先生指自己曾有禮地與對方理論，卻不斷被人用粗口辱罵。他大感無奈，遂致電1823政府熱線通報事件，同時四度報警求助，惟一直未見警員到場處理。至下午3時45分，他聯同約十名行山人士，強行闖入閘內範圍，村民亦「動口不動手」，未有用行動阻止，他最後順利到達大澳。譚先生對事件感無奈，得悉落閘封村已是兩個月內第二次，認為地政總署已指明有關路段屬政府土地，村民仍再次建閘封路的行徑野蠻。

根據警方紀錄顯示，警方共接獲至少三次999報案，首次為下午1時52分，一名男子報案指村民關了閘，人員到場後發現報案人不在，其後報案人指毋須警方協助，案件由求警調查改列雜項；至下午2時49分，警方接獲村民報案，指有10多人試圖進入私人地方；下午3時許再有行山人士報案，最後各名報案人自行離去，毋須警方協助。《香港01》正就事件向地政總署查詢，包括涉事路段是否政府土地，及新建鐵閘是否違規建築物。

上月2日，沙螺灣村民報案指，有行山人士擅闖私人地方，並與村民發生口角，村民遂要求警員到場處理。惟其後行山人士自行離開，事件無人受傷，警方列「糾紛」處理。當晚有消防員接到求助，欲前往搜救地點救援卻被鐵閘所阻，要求村民開閘被拒，消防員也只好爬梯進村。記者翌日到現場視察，發現沙螺灣村設有一道2.5米高的鐵閘，大閘被鎖上鐵鏈及設有荊棘鐵絲網，阻礙其他人前往東澳古道。事件擾攘近一個星期，至上月9日，地政總署回覆指，相關閘門位於政府土地的違規構築物，地政處已清拆閘門。