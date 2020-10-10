沙螺灣村加閘兼阻消防　記者實地視察　「封村」之時可如何入村？

早前東澳古道沙螺灣村一段因有村民自行加裝高達2.5米的鐵閘，長假期期間不少行山人士不能通過，十分不便。雖然地政處已於昨日（9日）清拆違規的閘門，不過早前村民「封村」，連消防員都不能入村進行救援，要爬欄跨越，相當狼狽，令人擔心該處是否已形成「結界」，外人完全無法進入。 雖然地政處昨日（9日）指已清拆閘門，但《香港01》記者在地政「拆閘」之前，曾實地視察，發現除了加裝鐵閘的通道，其實仍有其他路線可以通過。

記者實地視察 水、陸兩路仍可入村

早前記者由深屈反向前往沙螺灣村，發現該處山徑一直暢通，能進入村內及抵達鐵閘的另一邊位置。（該處道路甚至足夠車輛通行，有指村民懷疑非法擴建道路，而早前地政處已確認有關違規工程涉及該等路段上的政府土地，已採取土地管制行動。）此外，如由水路經沙螺灣碼頭入村，目前仍是可以通行。而星期一至日均有來往屯門、東涌、沙螺灣、大澳的特定渡輪航班，行山人士或可考慮縮短路線，由東涌乘船直接前往沙螺灣。

沙螺灣村民以不堪遊客滋擾為由 加裝鐵閘、帶刺鐵絲網

連接東涌及大澳的沿海行山徑東澳古道，過往一直深受行山人士歡迎，平日他們大多會由東涌逸東邨出發，經過䃟頭、鱟殼灣、沙螺灣、深石村、深屈等地點再前往大澳。不過，上周國慶中秋節長假期期間，沙螺灣村的村民以不堪遊客滋擾為由，在近該村村口位置的行山徑上加裝鐵閘和帶刺鐵絲網，禁止外人出入。更有指當時有行山客迷路，消防員到場救援時，村民仍拒絕開閘予消防員入村救人。



閘門屬違規構築物 地政處昨清拆閘門



雖然如此，加裝鐵閘涉及佔用公家土地，離島地政處回覆查詢時指，早前接獲多宗投訴，指有人於沙螺灣村村口附近安裝閘門，阻塞通道，已派員視察並確定閘門是位於政府土地的違規構築物，昨日（9日）亦已清拆閘門。