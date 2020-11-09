蘇屋邨三屍案｜兄妹所屬小學師生感難過　校方：已啟動危機小組　

長沙灣蘇屋邨昨日（8日）發生倫常慘劇，一名32歲母親偕10歲兒及6歲女，於荷花樓單位內吸入過量煤氣昏迷，送院搶後均證實不治，父親驚聞噩耗後一度情緒崩潰。 兩名兄妹分別就讀獻主會小學小五及小一，校長王志聰今早（9日）表示，對於有學生不幸離世，全校教職員均震驚及難過，並將在早會向師生宣佈事件，同時為涉事家庭祈禱。另外，校方亦已即時啟動「危機處理小組」，向師生提供輔導。

王校長表示，昨晚得悉事件後，已立即與教職員召開特別會議，並聯絡教育局安排社工﹑心理學家等人到校協助，重點向涉事學生的班別以及有需要的教職員進行個別輔導，並舉行班主任課讓學生抒發個人感受。

校方及後發新聞稿表示，已透過早會向師生宣佈消息，校方已即時啟動「危機處理小組」，同時向家長發出家長信，另外學校教師﹑社工﹑輔導人員及教育心理學家已即時為有需要的學生提拱輔導，協助疏導情緒，又指目前事件已交由警方處理，不便作出評論。

教育局昨日回覆《香港01》時表示，局方已知悉事件，並得悉學校已啟動危機處理小組跟進善後工作，局方將會繼續與學校保持緊密聯繫，提供適切支援。

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昨日（9日）蘇屋邨荷花樓，一名32歲母親偕兒女吸入過量煤氣昏迷單位內，三人搶救後證實不治。36歲父親通宵工作攜同4份早餐回家時，目睹妻兒被抬出單位，情緒激動需要送院。警方昨日表示，涉事單位廚房煤氣管被剪斷，門罅隙、窗、抽油煙機均被布堵塞或A4紙遮蓋，形成密室效應，案件列謀殺及自殺案。

據了解，母親較緊張子女的學業，未知是否因此促成事故，另外警方在單位餐桌上發現一幅小朋友繪畫一家四口手牽手的畫，旁邊有懷疑是成年人寫下「對不起」3字，警方正調查是否與案有關。