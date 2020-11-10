【珍惜生命】東涌滿東邨男子開煤氣自殺亡　妻子揭發報警

今日（10日）早上7時27分，警方接獲報案指，東涌滿東邨滿泰樓一名58歲姓李男子，疑於廚房開煤氣自殺，其妻發現報警。救護員接報到場，於單位發現男事主陷入昏迷，搶救後證實當場死亡。煤氣公司人員到場檢查煤氣裝置，警方正調查案件，警員於現場沒有檢獲遺書。

長沙灣蘇屋邨三屍倫常慘劇：

今年11月8日，長沙灣蘇屋邨發生三屍倫常慘劇，荷花樓20樓一單位早上7時許疑有煤氣洩漏，鄰居通知保安員報警。消防接報到場入屋，發現有人昏迷倒於屋內，包括一名中年女子及兩名年幼子女。32歲母親被送往葵涌瑪嘉烈醫院搶救，惜證實死亡，10歲兒子及6歲女兒則被送往明愛醫院搶救，其後亦證實不治。男戶主返通宵工作後返家，目睹至親慘況，情緒崩潰不適，由一名年長男親友陪同下送院，至中午檢查後離開，仍非常激動:「我屋企人冇晒。」