蘇屋邨三屍案｜單位門外現香燭祭品　鄰居聞噩耗感傷心

長沙灣蘇屋邨荷花樓昨日（8日）發生倫常慘劇，一名32歲母親偕同分別10歲及6歲的小兄妹，於單位內吸入煤氣昏迷，三母子送院搶後證實不治。 今早（9日）涉事單位仍然重門深鎖，門外有人擺放香燭及生果拜祭，亦有兩盤焚燒過的冥鏹灰燼。有鄰居指對事件感到驚訝，直言聞見噩耗後感到傷心，慨嘆「家家有本難唸的經」，自己亦育有一子一女，曾與事發家庭子女玩樂。據了解，女死者為全職家庭主婦。

另外，社會福利署發言人回覆《香港01》時表示，涉事家庭並非社會福利署跟進的個案，醫務社工已接觸死者家屬，提供情緒支援，並會就其福利需要提供協助。

今早涉事單位仍然重門深鎖，門外有人擺放香燭及生果拜祭，亦有兩盤衣紙灰燼。（鄧詠中攝）

昨日（9日）蘇屋邨荷花樓，一名32歲母親偕兒女吸入過量煤氣昏迷單位內，三人搶救後證寊不治。36歲父親通宵工作攜同4份早餐回家時，目睹妻兒被抬出單位，情緒激動需要送院。警方昨日表示，涉事單位廚房煤氣管被剪斷，門罅隙、窗、抽油煙機均被布堵塞或A4紙遮蓋，形成密室效應，案件列謀殺及自殺案。

據了解，母親較緊張子女的學業，未知是否因此促成事故，另外警方在單位餐桌上發現一幅小朋友繪畫一家四口手牽手的畫，旁邊有懷疑是成年人寫下「對不起」3字，警方正調查是否與案有關。