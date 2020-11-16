油麻地奪命火｜增至7死11傷　有人跳樓多人命危　西九重案組接手

油麻地廣東道唐樓昨晚（15日）的奪命大火，釀成7死11傷，其中7人情況危殆，據悉大部分為尼泊爾裔人士。今日（16日）凌晨1時，警方及消防會見傳媒交代詳情時透露，多名傷者均嚴重受傷，部分人被逼由洗手間跳落後巷逃生。 經初步調查顯示，起火單位為1間餐廳，7名死者為親友關係，包括1名9歲男童，事發時正舉辦聚會。消防已成立專責小組，循聚會情況及有否易燃物品等各方面，調查起火原因；警方西九龍總區重案組第4隊，亦已接手跟進調查。

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消防區長（九龍南）張廣源表示，消防處於晚上8時39分接報，3分鐘後抵達現場，經現場主管作風險評估後，估計可能牽涉大量傷者，遂分派3隊行動小隊救援。1隊在起火單位灌救、並救出11人；1隊在大廈外牆升起雲梯、救出5人；1隊在大廈後巷、救出4名由起火單位洗手間跳下的傷者。

消防處救護監督（九龍西）唐思豪則指，第1輛救護車在火警發生後4分鐘後抵達現場，救援人員在場分流29名人士，動用16輛救護車，將18名傷者分送伊利沙伯醫院、廣華醫院、明愛醫院及瑪嘉烈醫院。其中12名傷者嚴重受傷，主要為昏迷不醒、吸入性損傷、燒傷及逃生時腳部受傷；7人送院後，傷重不治。

張廣源稱，起火單位位於1樓，面積約5米乘15米，屬於開放式空間，內有多張餐檯；而被困人士集中於近廚房位置，由於有大量被困人士，部分人由洗手間的窗戶跳下逃生。張續指，事發時單位火勢猛烈，嚴重焚毀，初步相信起火時正進行聚會，已成立專責小隊調查起火原因，包括聚會情況及有否易燃物品等。

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油麻地分區指揮官署理警司林以恆表示，警方到場後疏散30人，7名死者包括4男3女（9歲至40歲），均為親友關係；另有5男5女受傷（13歲至46歲），當中7人危殆。西九龍總區重案組第4隊已接手調查，警方初步調查顯示，起火單位為1間餐廳，事發時正進行慶祝活動，期間有物品起火，火勢迅速蔓延，死傷者走避不及。警方呼籲如有有未能聯絡在上址居住的親友、或有任何資料提供，可致電 3661 8256提供資料。

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是次奪命大火，消防於事發後8分鐘將火大致救熄。事故中，由於有大量傷者，消防由1號火警，轉為2級大量傷者事故，並額外增派救護車及2隊搜救專隊，共動用68名消防員、1條喉及2隊煙帽隊及14輛消防車；當局亦派出合共85名救護車員、25輛救護車、1輛流動傷者治療車、1輛輔助醫療裝備車、2輛快速應變急救車、1輛急救醫療電單車。民政事務處已安排油麻地梁顯利社區中心及油尖旺多元文化活動中心，向受影響人士提供暫住地方及協助。

初步死者名單：

男童 9歲 Ryan

男子 38歲 Kandel Youba Raj

男子 39歲 Gurung Sher

男子 40歲 Ram Babu

女子 20歲 姓名不詳

女子 30歲 Anita Nimla

女子 40歲 Tampng binila

另有 3 男 4 女情況危殆；2 人情況嚴重

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其中1名傷者在伊利沙伯醫院被證實死亡，屍體被舁送殮房。（余睿菁攝）