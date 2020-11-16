油麻地奪命火｜9年來死傷最多火災　嘉利大廈41死五級火最慘烈

油麻地廣東道昨晚（15日）發生的唐樓大火，奪去7條少數族裔人士性命，是繼2011年花園街排檔9死四級火後，死傷最多人的火災。要數近30年來最慘烈的奪命火，尤以1996年嘉利大廈五級火最為轟動，此宗41死80傷的慘劇，成為香港史上最嚴重的高樓大火；而1997年尖沙咀寶勒巷卡拉OK縱火案、同年美孚新邨三級火及2008年旺角嘉禾大廈五級火等，同樣奪走多條寶貴生命。

9年前花園街排檔四級火 波及唐樓釀9死

2011年11月30日凌晨4時許，花園街188至198號排檔發生四級大火，焚燒近8小時，期間波及附近兩幢唐樓，形成「煙囪效應」，唐樓內恍如高溫煉獄，多間劏房住客無法逃生，最終釀成9死34傷，大多數死者命喪梯間。慘劇後警方一度循縱火方向調查，但最終死因庭研訊，相信有排檔電力故障起火，裁定遇難者死於意外。

08年嘉禾大廈4死五級火 2名消防員殉職

2008年8月10日上午9時許，旺角彌敦道嘉禾大廈發生踏入21世紀以來首宗、2000年代唯一一宗五級大火，一間夜總會疑因冷氣漏電起火，該處部分地方亦因無防煙門及間隔曾作改動，造成「煙囪效應」，火勢迅速蔓延。最終大火焚燒約6小時，造成4死55傷，包括2名殉職的消防員蕭永方及陳兆龍。

97年美孚新邨9死三級火 已故藝人黃霑母親及侄仔喪生

1997年4月8日中午約12時，居於美孚新邨2期3座的前香港溜冰代表黎月和，在家中客廳吸煙飲酒期間，疑煙蒂燒著梳化，加上其中一間房租予他人作貨倉之用，瞬即波及大批塑膠等雜物，終引發一場三級大火。由於大廈防煙門大部分無關好，「煙囪效應」下，多名住客逃生時暈倒梯間，釀成9死36傷慘劇。死者包括已故藝人黃霑的80歲母親及15歲侄仔。

97年寶勒巷卡拉OK縱火案 17人被活活燒死

1997年1月25日凌晨約4時，尖沙咀寶勒巷的新一代卡拉OK的三級大火，則是本港其中一宗最嚴重的縱火案，奪去17條性命，另有13人受傷。慘劇疑牽涉黑幫尋仇，並向卡拉OK投擲汽油彈報復，不少人因在房內高歌而未有及時發現失火，直至房間及電視燈滅已為時已晚，遭活活燒死。7名兇徒中，仍有2人在逃而被通緝。1997年電影《猛鬼卡拉OK》，亦以此案作為藍本。

96年嘉利大廈五級火最慘烈 41死80傷

1996年11月20日下午4時許，油麻地彌敦道嘉利大廈焚燒達21小時的沖天五級火，被困人士跳樓逃生、以至死者在窗邊被烈火吞噬的畫面，至今不少港人仍歷歷在目。此場41死80傷慘劇，疑因燒焊火舌燒着電梯槽雜物引致，成為香港史上最嚴重的高樓大火，亦揭露舊式商廈的防火標準過時。嘉利大廈丟空至2003年才被拆卸，2007年重建為銀座式購物商場「佐敦薈」。

92年八鄉難民營放火廝殺 24人葬身火海

1992年2月3日農曆年三十晚約11時，元朗八鄉石崗船民中心（難民營）的南越和北越人，疑因買賣私酒及爭用熱水等問題爆發衝突，雙方先是持利刀、鐵通及汽油彈等武器廝殺，其後北越人放火燒營，更封鎖出入口阻人逃生，有營房被燒通頂。最終事件造成24死、近130人傷。事後約170人被捕，當中18人被控謀殺。石崗難民營現時已拆卸，大部份人被遣返或送往外國，但有刑事紀錄者，不被他國接收，不少留港成為「遺民」。

▼昨晚油麻地廣東道唐樓大火：

+ 14 + 14 + 14