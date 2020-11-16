油麻地奪命火｜正值「印度新年」7人喪命　親友赴院認屍淒厲痛哭

油麻地唐樓奪命火導致7死10傷，死者包括一名9歲男童，大部分為尼泊爾籍人士。消息指，起火的一樓尼泊爾餐廳當時舉辦小童生日派對，門外亦遺有蠟燭，多名親友出席活動，懷疑燒到隔音板釀火警，但確實原因仍有待消防及警方調查。7名死者分別在伊利沙伯醫院及廣華醫院證實死亡，多名親友趕赴醫院了解。在伊利沙伯醫院，數十名死者親友趕抵認屍，殮房傳出悲慟哭聲。 翻查資料，11月12日至11月16日為「印度新年」排燈節，等同於華人的新年。尼泊爾同樣將排燈節列為法定假日，會點燈寓意祝福。多名親友於重要節慶間喪親，傷心不已。

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消息指，3名女子獲救出火場後，被送往伊利沙伯醫院搶救，惟分別於晚上10時04分及10時20分證實死亡。她們年齡介乎20至40歲。事後，有數十名親友驚悉噩耗，先後趕至伊院了解情況。他們獲安排到殮房認屍，殮房內傳出淒厲的哭聲。有女親友離開殮房時情緒激動，呼天搶地，須由兩名女親友攙扶離開；有親友認屍後掩臉痛哭，亦有人相擁落淚。

油尖旺區議員（佐敦西）朱慧芳事後到場了解，他指其中一名男親友聞訊後趕抵現場，情緒頗為激動，對方事後再趕往伊利沙伯醫院。朱慧芳指，現時正值尼泊爾的節日，卻發生慘劇，定必會提供一切協助，「了解到佢哋一定好傷心，因為（節日）應該係最開心嘅事，但發生啲咁嘅嘢，會搵返唔同嘅朋友去幫助佢哋，渡過難關！」朱又指，涉事人士家境較清貧，亦有很多小朋友會在公園一同玩樂，已跟該名男親友交換聯絡方法，以便提供協助。

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油尖旺區議員（尖沙咀西）陳嘉朗則表示，經初步了解後，事發時起火地點正舉行小朋友的生日派對。慘劇發生後，家屬均情緒激動，現正研究如何提供協助，包括街坊募捐等經濟援助。陳又指，現時正值一連五天的「排燈節」，印度及尼泊爾普天同慶，族裔人士會揀選其中一日，在單位門外燃點蠟燭慶祝。據他了解，他們已於昨日（14日）點過蠟燭，惟佳節期間遭遇重大變故，情況令人不忍。

翻查資料，今年11月12日至11月16日為印度排燈節，為期5天，亦是是尼泊爾第二大節目。排燈節有如他們的新年，印度、尼泊爾、新加坡、馬來西亞等國家皆列為法定假日，他們會點蠟燭及穿不同的傳統衣裳慶祝。