油麻地奪命火｜唐樓尼泊爾餐廳失火釀7死11傷　死者包括9歲男童

油麻地今晚（15日）發生奪命火警釀7死11傷，消息指火場為唐樓一樓餐廳，有尼泊爾籍人士為小童舉辦生日派對。事發時單位進行慶祝活動，期間有物品起火，火勢迅速蔓延，火舌從窗口冒出。多人被困在近廚房位置，有人被迫爬出外牆，甚至由洗手間的窗戶跳至大廈後巷逃生。消防共救出18名傷者，其中12人傷勢嚴重，全部人送院搶救。惟7名傷者送院後返魂乏術，證實死亡，包括一名9歲男童。數十名親友趕赴醫院認屍，眾人哀慟不已。西九龍總區重案組第4隊已接手調查，消防亦成立專責小隊調查起火原因，包括聚會情況及有否易燃物品等。

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事發於今晚約8時39分，廣東道及西貢街交界唐樓一樓單位發生火警，火光熊熊，有男子需要爬出窗外暫避，多人報警求助。消防員接報到場，派出一隊帽煙隊，並動用一條喉灌救。火警於8分鐘後已被救熄。

消息指，起火現場為一間尼泊爾餐廳，當時一名小童正舉行生日派對，有至少9名親戚出席。據一名傷者指，他見到上址門外有蠟燭，懷疑燒着隔離的隔音板，引起大火。

消防指，火場面積約5米乘15米，屬於開放式空間，內有多張餐檯；而被困人士集中於近廚房位置，由於有大量被困人士，部分人由洗手間的窗戶跳下至大廈後巷逃生。人員分別於單位內、大廈外牆及大廈後巷救出18名傷者。據悉，傷者大多是尼泊爾籍，包括成人及小童。他們分別送往廣華醫院、伊利沙伯醫院、明愛醫院、瑪嘉烈醫院。傷者中有12人嚴重受傷，主要為昏迷不醒、吸入性損傷、燒傷及逃生時腳部受傷。據悉，部分人獲救時已沒有呼吸及脈搏。

經搶救後，火警中共4男3女證實不治，年齡介乎9至40歲，均為親友關係，包括一名9歲男童；另有5男5女受傷，年齡介乎13歲至46歲，7人情況危殆、2人嚴重、1人穩定；另有1人已出院。

西九龍總區重案組第4隊已接手調查，警方初步調查顯示，起火單位為一間餐廳，事發時正進行慶祝活動，期間有物品起火，火勢迅速蔓延，死傷者走避不及。消防亦成立專責小隊調查起火原因，包括聚會情況及有否易燃物品等。

初步死者名單：

男童 9歲 Ryan

男子 38歲 Kandel Youba Raj

男子 39歲 Gurung Sher

男子 40歲 Ram Babu

女子 20歲 姓名不詳

女子 30歲 Anita Nimla

女子 40歲 Tampng binila

另有 3 男 4 女情況危殆；2 人情況嚴重