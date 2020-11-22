王百羽李軒朗選舉開支涉串謀詐騙　沈旭暉子公司前董事同被捕

元朗區議員王百羽今晨（22日）被警員上門搜屋。據了解王百羽與九龍城區議會議員李軒朗，以及公司「U Made This」董事陳梓謙涉及串謀詐騙，今早被商業罪案調查科拘捕。 王百羽與李軒朗合組團隊本年9月出選立法會「超級區議會」議席，選舉總支出約為489萬元，當中450萬元由創作公司「U Made This」捐贈，被建制派質疑申報「天價」開支。警方指3名被捕男子現正被扣留調查，行動仍在繼續進行，不排除有更多人被捕。

王百羽今晨被商業罪案調查科警員上門搜屋。（王百羽Facebook直播截圖）

元朗區議員王百羽Facebook專頁今早約6時許直播，片中警員稱為商業罪案調查科警員，指持有法庭搜查令搜查王百羽的寓所單位。警員指會向他解釋涉及的案件，又要求王百羽交出手提電話。至8時許，其專頁再更新指，目前已安排律師跟進王百羽情況。

據了解王百羽與九龍城區議會議員李軒朗，以及公司「U Made This」董事陳梓謙涉及串謀詐騙，今早被商業罪案調查科拘捕。王百羽與李軒朗合組團隊本年9月出選立法會「超級區議會」議席，選舉總支出約為489萬元，當中450萬元由創作公司「U Made This」捐贈，被質疑申報「天價」開支。

警方指商業罪案調查科人員經深入調查後，今日（22日）採取行動，分別於元朗、沙田及紅磡區拘捕3名本地男子，年齡介乎26至29歲，涉嫌「串謀詐騙」。調查顯示，兩名分別26歲及29歲的被捕男子參選立法會功能組別選舉時，申報選舉開支為489萬元，並報稱當中約450萬元由同一間公司捐贈，而該公司的董事為另一名26歲被捕男子。3名被捕男子現正被扣留調查。警方行動仍在繼續進行，不排除有更多人被捕。

王百羽團隊選舉開支489萬元冠絕超區

根據選舉事務處公開的選舉開支申報，俗稱「超級區議會」的區議會（二）功能組別開支上限由上屆693.6萬元增加到760.2萬元，王百羽團隊約489萬元的選舉開支，達上限64%，冠絕超區已申報的參選人開支。當中包括形象設計27.5萬元、撰寫講稿25萬元、攝影25萬元等。

團隊489萬元選舉開支，其中450萬元由創作公司「U Made This」（下稱UMT）捐贈，公司最大股東為學者沈旭暉創辦的「GLOS Company Limited」。沈旭暉上月在facebook聲明GLOs雖然投資UMT，但日常營運由創作總監打理，沈一向不參與子公司的具體業務。

沈表示並不認識王百羽，指王是公司董事之一的創作總監的私人好友，這項目亦是創作總監爭取回來。經溝通後，該創作總監對此感到非常愧疚，並已即時辭職，公司也已任命新負責人。UMT完成手上項目之後亦會結束，而GLOs的子公司亦會嚴訂政策，日後不會再接受任何和香港選舉有關的項目。

張秀賢於Facebook專頁指，九龍城區議會議員李軒朗亦被商業罪案調查科拘捕。張秀賢回覆《香港01》查詢指，兩人均於今早約6時許被捕，惟暫未清楚涉及何事，目前正跟進事件。