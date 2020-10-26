選舉開支｜議會監察質疑民主派任意開價　促政府勿發還初選開支

立法會選舉押後一年，政府早前宣布已報名的參選人可獲發還全數選舉開支。由民建聯落選區議員組成的「議會監察」今日（26日）召開記者會，質疑部份民主派參選人申報「天價」開支，例如本土派王百羽羽2份講稿，開支高達約50萬元，要求廉政公署及選舉事務處跟進多宗涉嫌舞弊或詐騙的選舉申報。 「議會監察」指，民主派初選已被港澳辦及中聯辦譴責為「非法操控選舉」，但基於在提名期結束前公開表示參選就符合候選人定義，認為泛民有責任申報初選開支為選舉開支，但政府不應發還有關部分。

「議會監察」今日（26日）召開記者會，要求廉政公署及選舉事務處跟進多宗涉嫌舞弊或詐騙等的選舉申報。（翟睿敏攝）

質疑王百羽開支遠超上限

「議會監察」指從申報可見，318萬元初選費用由52名候選人攤分，但公民黨郭家麒及譚文豪等部分候選人，只申報為選舉捐贈。

另外在過往的選舉中，參選人須獲5%或以上的有效選票才可申索資助；資助亦設上限，在每票15元、選舉開支上限一半、及全額中取金額最低者。

「議會監察」成員黃偉傑指出，部分參選人超支嚴重，以報名參選超區的元朗區議員王百羽為例，其申報開支為489萬元，遠超其界別原定上限的380萬元。當中涉及由學者沈旭暉有份持有的創作公司捐贈的選舉服務，價值高達 450 萬元，黃偉傑質疑服務估計價值並非按市場最低零售價而評定。加上根據沈旭暉的帖文，該公司的創作總監「幾乎是」王的競選經理，有利益衝突之嫌。

「議會監察」又指，多名參選人申報「天價」開支，包括王百羽兩份講稿涉款50萬元；參選九龍西的潘焯鴻的影片製作，亦涉及50萬元。

「議會監察」成員、民建聯副主席陳學鋒表示，將向廉署舉報。被問到有否監察建制派參選人，他稱有粗略審視過各區參選人，但由於人數太多，只選擇了部份嚴重個案，又認為責任應在政府。

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