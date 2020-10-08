王百羽選舉開支489萬元冠絕超區　李慧琼白買66.5萬廣告

立法會換屆選舉原於今年9月舉行，俗稱「超級區議會」的區議會（二）功能組別開支上限由上屆693.6萬元增加到760.2萬元，但選舉由於疫情關係被中段叫停，候選人的競選工程未能完成，所申報的選舉開支比往屆大減。 超級區議會的參選人中，開支最高的是無政黨背景的本土派元朗區議員王百羽名單，選舉總支出約為489萬元。緊隨其後的是建制派唯一參選名單、民建聯李慧瓊團隊，支出約265萬元。 其餘超區參選人包括民主黨鄺俊宇、涂謹申、民主派岑敖暉及其 Plan B陳劍琴的開支一律全部不足100萬元。

綽號「超區坦克車」的本土派元朗區議員王百羽與李軒朗合組團隊，489萬元選舉經費中其二人的個人開支高達185萬元，即平均每人92萬元。當中包括形象設計27.5萬元、撰寫講稿25萬元、攝影25萬元等。

王百羽主打網絡戰 96萬買網上廣告

其開支申報可見，王百羽的競選工程不遁傳統路線，聘請代理人及選舉助理開支為零；選舉聚會（例如擺街站）開支僅9.4萬元；選舉廣告（例如傳單、易拉架）開支僅1萬元。王百羽注重網絡戰，投放96萬元在社交網站發佈選舉廣告。另外，選舉宣傳品設計、行政服務、選情形勢分析等服務花費近200萬元。

王百羽團隊的選舉開支，其中逾450萬元的選舉服務及貨品由「U Made This」（以下簡稱UMT）公司捐贈，公司最大股東為學者沈旭暉創辦的「GLOS Company Limited」（以下GLOs）。

沈旭暉表示，GLOs雖然投資UMT，但日常營運由創作總監打理，沈旭暉一向不參與子公司的具體業務。

他表示，自己亦是到昨日經同事查證，才得知UMT的報價及捐獻安排，而大規模提供無償服務和這類報價，並非公司政策。

沈表示並不認識王百羽，指王是創作總監的私人好友，這項目亦是創作總監爭取回來。

沈旭暉指，今次行為難免令公司、和集團其他公司、以及他的形象帶來影響，也令媒體莫名其妙以為他是一位毫不認識的候選人的「金主」。經溝通後，該創作總監對此感到非常愧疚，並已即時辭職，公司也已任命新負責人。UMT完成手上項目之後亦會結束，而GLOs的子公司亦會嚴訂政策，日後不會再接受任何和香港選舉有關的項目。

選舉叫停 李慧琼66.5萬元廣告未及發佈

民建聯李慧瓊團隊支出約265萬元，雖然不及王百羽，但其開支申報文件足有上千頁，需要分三個檔案夾。

李慧瓊團隊的開支當中225萬元為選舉廣告，由於政府突然叫停選舉，當中有約66.5萬元廣告費用屬已付款但未及發佈，包括東區隧道、大老山隧道及城門隧道的廣告費、的士及小巴車身廣告等，佔整體選舉廣告費三成。

其他參選區二的候選人開支遠遠未及王、李二人。民主黨鄺俊宇只使用約84萬元、荃灣區議員岑敖暉開支為50萬元，涂謹申則只用了約40萬元，屬超區候選人中最節儉。