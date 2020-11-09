選舉開支｜參選人天價申報惹質疑　政制局：可疑個案交廉署跟進

政府押後原定今年九月舉行的立法會選舉，政府將為參選人提供全數選舉開支補償，惟不少參選人提交的選舉開支被外界質疑「報大數」，包括超區參選人王百羽、新界東參選人方國珊等。 立法會今天（9日）召開《緊急情況(換屆選舉日期)(第七屆立法會)規例》小組委員會會議，建制、泛民議員均對政府補貼選舉開支的做法表示不滿，質疑政府如何能夠確保有關開支、捐贈曾實際使用及沒有誇大開支。 政制及內地事務局副秘書長陳潔玲表示，選舉事務處會按其經驗考慮有關開支的合理性，如有可疑之處會交由廉政公署跟進。她又提到，政府若認為有關開支有可疑，將不會補償該項開支。

陸頌雄指外界關注騙取津貼，指參選超區的王百羽申報的開始巨額，問及何謂「使用了的服務」，怎樣的情況能獲得資助，及何謂屬於虛報。(資料圖片)

政制局指會根據市價對比開支是否合理

民主黨林卓廷表示，有參選人的選舉申報開支令人震驚，其中有選舉捐贈者涉為參選者家人等。陳潔玲回應指，選舉事務處會審慎審查申報，若選舉捐贈獲查核後屬實，將會獲政府發放選舉資助。林以方國珊的選舉申報為例，指她的申報有不少可疑之處，認為需有真憑實據，政府才發還相關開支。林卓廷又問到，若選舉申報不合理但未達致刑事責任時，政府會否不發還相關開支。陳潔玲回應指，政府一旦認為申請有可疑，不會發還有關開支。

工聯會陸頌雄指外界關注有參選人騙取選舉資助，他點名指超區參選人王百羽申報巨額開支，他問及當局何謂「使用了的服務」、哪些情況可獲發還開支，及何謂屬於虛假申報。陳潔玲回應指，選舉事務處會按經驗考慮有關開支的合理性，例如是否有單據，若申報屬形象設計等，需有海報證明設計屬實。陳續指，選舉事務處會根據市價，比對申請開支是否合理，但強調自己並非前線人員，難以解釋調查如何進行。

資訊科技界議員莫乃光指，選舉開支的相關條例原意沒有處理償還開支，故參選者以往會盡量申報最多開支以免遺漏，質疑當局以往沒有相關經驗；又指政府宣佈發還所有選舉開支，竟先於申報限期，令人有機會考慮虛報。莫乃光又指，是次獲得發還開支的參選人，明年再參選時可再用相關資源，對其他人造成不公平，他建議政府下次選舉時聲明，要求今次獲償還的資源，不可用於下次選舉。

公民黨楊岳橋問政府有何標準決定何謂疫情嚴重，何時可重啟選舉。（資料圖片／余俊亮攝）

毛孟靜質疑審議條例不能推翻人大決定

毛孟靜指今次的小組委員會是「天大笑話」，因人大決定凌駕一切，批評政府不理一國兩制，「一國」說甚麼，「兩制」都要服從，要求立法會法律顧問澄清。法律顧問回應指，附屬法例屬先訂立後審議，立法會的確有權審議、廢除有關法例，但指廢除有何後果、是否議員所希望，則不屬法律問題，同時看不到立法會有任何方式可推翻人大常委會的有關決定。

建制泛民同批問責官員不出席 局長繼續缺席

民主黨黃碧雲指，上次會議中，委員已要求政制及內地事務局局長曾國衞及律政司司長鄭若驊出席，但問責官員繼續不出席，批評「這是甚麼高官問責制」，並強烈譴責曾國衞、該局副局長陳帥夫及鄭若驊不出席會議。法律顧問再澄清，小組委員會沒有權力要求某一官員出席，只能邀請官員出席。教育界葉建源亦跟進問題，指局長有權不出席只是技術上可行，批評是政治上失職，因事件性質嚴重，質疑官員面對重要的政治問題卻不出席會議。

曾國衞未有出席會議，遭建制、泛民議員批評。（羅君豪攝/資料圖片）

政府未定可重啟選舉的疫情指標

公民黨楊岳橋問政府有何標準決定何謂疫情嚴重、何時可重啟選舉。陳潔玲回應指，暫未能肯定疫情何時結束，專家亦指冬季有機會再爆發。她又指，現時選舉受很多限制，未來一年會考慮更多彈性選舉安排方案等，例如「關愛隊」令市民更快取得選票。公民黨郭家麒再追問有否數字指標，陳再回應表示沒有可舉行選舉的指標，重申明年9月5日舉行換屆選舉是政府的工作目標，惟即使世界衞生組織也無法交出可舉行選舉的硬指標。