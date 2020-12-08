一級歷史建築瑪利諾神父宿舍　發現逾20枚戰時手榴彈、2800發子彈

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一級歷史建築瑪利諾神父宿舍，發現戰時手榴彈及子彈。今日（8日）早上10時許，警方接獲報案指，赤柱赤柱村道44號瑪利諾神父宿舍，有工程人員於花圃位置發現19枚二戰時期的英式手榴彈、1枚二戰時期的日式手榴彈及約2,800發子彈。
警方爆炸品處理課人員到場戒備，並且疏散約14人至安全地方，並無人受傷。警員檢走該批2,800發子彈作調查，並在現場將該20枚手榴彈安全處理，現正調查案件。據了解，該20枚手榴彈長約6吋、直徑約3吋。
資料顯示，赤柱瑪利諾神父宿舍為一級歷史建築，至今已有逾80年歷史。瑪利諾神父宿舍位於赤柱赤柱村道44號。早於1931年，瑪利諾神父華爾實（James A. Walsh）向傳教會申請於現址興建一座中國式會院，並於1935年落成。院所佔地21.7萬平方呎，當時以5.4萬元購入，每年租金1,000元。
早於2009年3月，古諮會建議瑪利諾神父宿舍列為「一級歷史建築」， 惟當時受到業主反對，最終於2016年12月8日確定評級。資料顯示，海外註冊公司「New Season Global Limited」為現時神父宿舍的新業主，當時公司以約7.7億元買入。新業主擬於宿舍的西面斜坡興建兩座新大樓，同時挖空現時部分建築物，向外擴建一幢敞開式停車間連三層高的別墅。