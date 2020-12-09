好鄰舍北區教會發文斥警打壓　指團體帳目清晰、無懼對簿公堂

宗教團體「好鄰舍北區教會」、會堂主任陳凱興傳道及其妻子，他們的匯豐銀行戶口被凍結。昨日（8日）警方持搜查令到教會會址搜查，並拘捕兩名女子，警方同時通緝已於10月離港的集團董事及公司秘書，消息指通緝人為陳凱興夫婦。 今日（9日）上午8時，「好鄰舍北區教會」在Facebook專頁以「本會帳目清晰，無懼對簿公堂」為題發文指，警方所指的「洗黑錢罪」是障眼法、舉動為政權打壓，並指該會服侍的無家者和弱勢社群，因政治打壓而受苦。該會表示，每年都聘請專業會計師進行核數，以確保符合政府規定的慈善團體牌照的資格，質疑警方的指控絕不會成立。

今日（9日）上午8時，「好鄰舍北區教會」在其facebook專頁發文指，警方指控的「洗黑錢罪」是障眼法，「實質就是政權赤裸裸的打壓」。（「好鄰舍北區教會」專頁截圖）

今早（9日）「好鄰舍北區教會」於Facebook發聲明指，警方指控的「洗黑錢罪」是障眼法，「實質就是政權赤裸裸的打壓」，並指政治清算已由政治人物蔓延至群眾。聲明中提到，該會前董事及職員仍被扣查中，而全體同工及教友深表擔憂及憤怒，亦指該會一直服侍的無家者和弱勢社群因政治打壓而受苦。

聲明最後指，該會每年聘請專業會計師進行核數，以確保符合政府規定的慈善團體牌照的資格，所以警方空洞粗疏的指控絕不會成立。該會批評，「香港司法正步入黑暗深淵」，堅信該會得清白之時，就是香港重光之日。文末更引用阿摩司書5章24節金句作結：「唯願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。」

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警拘前董事及員工 戶口與款項有關

警方昨日（8日）指，「好鄰舍北區教會」向公眾籌款，有關銀行戶口於15個月內收到2,700萬港元，數目遠高於他們在網上公布籌得的890萬元，懷疑有人瞞報1800萬元，而且戶口部分支出與其聲稱的籌款目的不符，懷疑有人以宗教名義及以支持年輕人為名義、用眾籌為名義，欺騙市民捐款，故警方昨要求銀行凍結五個銀行戶口，涉及2500萬港元。

陳凱興與家人身在英國 陳稱目前身無分文

昨日好鄰舍北區教會facebook上載陳凱興自拍片段，陳透露他們一家五口目前身在英國，他們身無分文及處於外國生活，對於現況感到苦惱。「滙豐按照政治原因，去凍結所有用戶嘅資產，我到𠵱家都未收到，點解係會凍結（戶口）！」他表示，目前自己身無分文，加上有一個七個月大的小朋友，坦言不知道前路去向。

他又指，滙豐凍結其及教會的戶口的舉動為有問題的打壓，他指事件並非只影響他們，而是衝擊整個香港及所有人，個人資產已經不再被保障。而凍結戶口最影響教會的「無家者服務」，他指出疫情下透過眾籌及展開服務，共提供30個無家者免費住宿宿位，目前接獲超過70個個案。但目前被凍結戶口，教會無法支付宿舍租金及社工服務。