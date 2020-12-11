好鄰舍北區教會無錢交租出糧　社工劉家棟：服務將暫停

宗教團體「好鄰舍北區教會」會堂主任陳凱興及其妻子的匯豐銀行戶口被凍結，警方本周二（8日）搜查教會會址及無家者舍，並拘捕兩名女子，涉嫌欺詐及洗黑錢，同時通緝已於10月離港的集團董事及公司秘書，消息指為陳凱興夫婦。 好鄰舍北區教會社工劉家棟本周四晚（10日）表示，教會資金被凍結，現時亦暫停接受捐款，已無錢出糧及交租，教會服務將會全面暫停，職工正積極尋求其他團體，承接教會約400名無家者及青少年服務對象。

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好鄰舍北區教會社工劉家棟本周四晚接受《香港01》電話訪問，表示警方幾乎凍結教會所有資金，教會現時暫停接受捐款，須與律師商討後再作安排。「我哋唔想被打倒，但依家連糧都無錢出，租都無錢交」，劉家棟又指，教會現時有約30名社工、牧職人員及一般職員，職工現正義務繼續工作，教會服務將會全面暫停，包括無家者宿舍、青少年服務等，職工正積極尋求其他團體，承接教會約400名無家者及青少年服務對象。

就警方早前指好鄰舍北區教會向公眾籌款，懷疑有人瞞報1800萬元捐款一事，劉家棟稱須徵詢法律意見後再回應，至於身處英國陳凱興夫婦何時回港，劉家棟表示「佢哋而家考慮大咗好多，冇辦法為佢哋答。」

劉家棟指，目前教會約有150名會眾，連日來不時向他們表達關心，但礙於限聚令，教會不能開放與之見面。

「好鄰舍北區教會」本周一深夜在Facebook專頁發出聲明，指該會唯一的銀行戶口、會堂主任陳凱興夫婦的戶口，均無故被凍結。陳凱興其後指因「守護孩子行動」，被警方視為眼中釘，認為今次事件是對社會服務和宗教的打壓。警方翌日持搜查令到教會會址及無家者舍搜查，並拘捕24歲教會前董事及37歲現職員工，涉嫌欺詐及洗黑錢。

警方指該教會向公眾籌款，有關銀行戶口於15個月內收到2,700萬港元，數目遠高於他們在網上公布籌得的890萬元，懷疑有人瞞報1800萬元，而且戶口部分支出與其聲稱的籌款目的不符，故警方昨要求銀行凍結五個銀行戶口，涉及2500萬港元。