直播｜李偲嫣今午八鄉寓所暈倒　送博愛醫院不治　疑感染新冠肺炎

「正義聯盟」主席李偲嫣離世，終年56歲。今午12時17分李偲嫣於八鄉元崗新村寓所內暈倒，其丈夫報警，她被送往博愛醫院，經搶救後證實不治。消息指，醫院檢驗後發現她對新冠病毒呈初步陽性。

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謝鋮浚父母今午於其位於葵涌安蔭邨寓所向傳媒表示，接獲李偲嫣離世的消息，稱李偲嫣於兩三日前有輕微發燒及氣促，看醫生後未有入院及於家中休養。謝鋮浚父母又指，李偲嫣及謝鋮浚於結婚後已甚少返回安蔭邨。

謝鋮浚父母今午於其位於葵涌安蔭邨寓所向傳媒表示，接獲李偲嫣離世的消息。

李偲嫣今午於八鄉寓所內暈倒，被送博愛醫院不治。（余睿菁攝）

李偲嫣為著名「藍營」支持者，分別於2013年及2014年成立「正義聯盟」及「撐警大聯盟」，2014年佔中行動期間高調表示支持警察及反佔中。2016年李偲嫣參選立法會新界東直選落敗，2018年她遭廉署起訴涉嫌選舉中作出舞弊行為，控方其後不提證供起訴，李思嫣獲撤控，同意以2000元簽保守行為18個月。

李偲嫣的Facebook專頁最後發文為本月12日上午，內容為評論前青年新政召集人梁頌恆宣布流亡美國，稱「美國確實係收容香港逃犯的天堂！真係一件好事！未來就要看這些罪犯的人生會有多精彩」。同日李偲嫣亦發帖評論正被還柙的壹傳媒集團創辦人黎智英，指「請盡快送返中國審理及判刑」。