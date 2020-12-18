新冠肺炎│李偲嫣夫謝鋮浚留家2日　未獲安排檢疫：等緊衞生署

正義聯盟創辦人李偲嫣本周三（16日）於家中暈倒送院不治，及後醫院驗出其對新冠肺炎初步呈陽性。經民聯立法會議員梁美芬今（18日）透露，被列緊密接觸者的李偲嫣丈夫謝鋮浚．事隔兩日仍留在八鄉元崗新村寓所自我隔離，未獲安排住檢疫中心或入院，批評政府效率慢。 《香港01》今晚向謝鋮浚查詢有否獲安排檢疫，他表示「未知道，等緊衞生署」。

梁美芬今日轉述謝鋮浚指，兩夫妻近日均曾發燒，並一度到旺角私家醫生診所求診，其後亦曾接受病毒檢測，但等待數天後仍未收到檢測報告，謝後來服藥已退燒，但太太李偲嫣則病情反覆，及後不幸離世。謝鋮浚於事後留在元朗八鄉寓所自我隔離，食環署人員昨日曾到村內清洗街道。

張竹君：個案家人需要檢疫

衞生署今日公佈李偲嫣個案為第7916號個案，今日記者會上被問到為何李偲嫣的丈夫仍未獲送往檢疫中心，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示自己並不是負責安排檢疫，故不知道目前狀況，但表示該個案的家人是需要檢疫。

另外當日負責處理李偲嫣暈倒送院的5名警員及6名同事，早前需要接受檢測及留家工作。警方發言人今日表示，兩名負責有關案件的警員現已進入檢疫中心接受檢疫，另外安排其餘9名警務人員留在家中工作，而他們已進行病毒測試，初步檢測結果呈陰性。警方會繼續與相關部門保持密切聯繫，以作出適時的檢疫安排。