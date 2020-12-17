李偲嫣離世｜死後揭新冠病毒初步陽性　食環署抵八鄉寓所清洗街道

昨日（16日）「正義聯盟」主席李偲嫣離世，終年56歲。消息指，院方檢驗後發現李偲嫣對新冠病毒呈初步陽性。今日（17日）早上約10時半，有身穿防護衣物的食環署人員，抵達李偲嫣生前住所八鄉元崗新村一帶清洗街道。現場可見，食環署人員使用高壓水槍清洗村內街道，包括水動洗街水車及利用漂水刷地。至於李偲嫣丈夫謝鋮浚目前去向未明，至於李與丈夫居住的獨立屋寓所，單位則拉上窗簾。

李偲嫣昨午在家昏迷 送院不治

昨日（16日）中午12時許，李偲嫣在八鄉元崗新村寓所內暈倒，其丈夫發現報警。據了解，當時5名軍裝警員曾接觸過李偲嫣，他們當時僅戴上口罩，警員發現李偲嫣昏迷，其中兩名警員隨即為李偲嫣進行急救。其後救護員亦趕到，李偲嫣昏迷被送往博愛醫院後證實死亡。

而昨日曾到李偲嫣寓所調查的警員，其新冠肺炎檢測結果及隔離情況，《香港01》正向警方查詢。

李偲嫣遺體由仵工移送殮房。（余睿菁攝／資料圖片）

死後揭新冠病毒初步陽性 11警員需檢測及在家工作

其後，院方發現李偲嫣對新冠病毒呈初步陽性，遂通知警方及救護員。警方發言人指，5名負責有關案件的警員執行職務期間，一直佩戴口罩及穿著合適保護裝備，而另外6名警員與處理上述案件的人員曾一同工作，為審慎起見，警方會安排他們留在家中工作及進行病毒測試。

事後梁美芬向《香港01》表示，李偲嫣早幾日患上感冒，曾經驗過新冠病毒，當時結果為陰性，又指相信她最放不低的是兒子；至於謝鋮浚父母，昨午向傳媒表示，接獲李偲嫣離世的消息，稱李偲嫣於兩三日前有輕微發燒及氣促，看醫生後未有入院及於家中休養。

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博愛醫院：無醫護或病人被列為緊密接觸者

博愛醫院發言人指，醫院急症室昨日（16日）下午，接收一名由救護車送院的女病人，醫護人員根據處理懷疑有傳染風險的指引，安排病人在負氣壓病格進行搶救，醫護人均穿上合適的個人防護裝備。



病人經搶救無效離世，醫護人員為病人抽取樣本進行化驗，其樣本對2019冠狀病毒病初步呈陽性。目前沒有醫護人員或其他病人被列為緊密接觸者或其他接觸者，有關個案將會轉交死因裁判官跟進。有關病格已經進行徹底清潔消毒，急症室服務不受影響。醫院亦已按機制通知食環署離世病人的初步檢測結果。