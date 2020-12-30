電話騙案｜47歲婦受騙後化身「女特務」　涉呃12人114萬元被捕

一名墮入電話騙案47歲婦人，化身「女特務」騙取12人約114萬元！警方早前接獲線報，發現有受害人接獲假扮內地執法者的電話騙案，其後有自稱「特務」的女子上門，取去事主提款卡及密碼後，成功將戶口的資金轉走，單一最大損失57萬元。 至昨日（29日）探員於屯門區拘捕一名47歲女子，她至少涉及12宗案件。警方揭發她同為電話騙案受害者，今年3月遭騙取約7萬元現金。惟她泥足深陷，不但未有報警，竟再為犯罪集團擔任「特務」行騙。據稱她每次成功騙錢後，都可以獲得分錢。

東九龍總區重案組總督察莫子威表示，早前警方調查4宗電話騙案，其中一宗案件發生在今年4月19日，女事主於將軍澳的單位內接獲來電，對方訛稱自己為內地執法人員，並指對方於內地干犯刑事罪行，需要用錢去證明自身清白。騙徒安排一名「特務賊人」上門取去事主的提款卡及密碼，事主之後發現自己損失約10.9萬元，之後報警。「特務」曾兩度與受害者見面，第一次為上門取提款卡，至3日後再相約對方還卡。

至於另一宗案件發生在10月12日，該名事主於沙田禾輋邨住所接獲騙徒來電，他同樣交出提款卡及密碼，並被對方轉走戶口約48,300元；第三宗案件發生在11月1日，受害者人於觀塘油麗邨雍麗樓住所，接獲疑犯來電並損失約2萬元。第四宗案件則在發生11月28日，受害者人於深水埗南昌街住所接獲來電，他慘遭騙去約57萬元。

47歲「女特務」涉及12宗案件被捕

東九龍總區重案組接報後調查，並鎖定賊人身分，並於昨日（12月29日）於屯門區拘捕一名47歲女子，她自稱為「特務」。探員於單位內檢獲大量證物，包括疑犯犯案時所穿衣物，約1.5萬元現金以及7張不屬於她的提款卡。



警方發現她更涉及另外8宗電話騙案，其中有5宗案件已經向警方備案，分別發生在5月30日至9月19日，案發地點包括葵涌、西灣河、黃大仙、紅磡及油麻地。至於12名受害者年齡介乎19歲至80歲。大部分受害人與家人及朋友商量後，始發現受騙報警。

被捕婦同為電話騙案受害者 擔任「特務」上門騙錢

莫子威指出，被捕47歲本地女子沒有案底，報稱任職美容行業，她總共涉及12宗電話騙案，合共騙取約114萬元，單一損失由5,000元至57萬元不等。據了解，被捕女子於今年3月墮入電話騙案，她損失約7萬元。



由於她誤以為自己犯罪，為了自保卻再中騙徒陷阱。至今年4月開始，她為該個犯罪集團擔任「特務」，犯案過程由騙徒用電話遊說，由「特務」親自上門取去受害人的提款卡及密碼。據稱，被捕女子每次成功騙錢後，都可以分錢。另外，被捕人未曾向警方報案，她亦為電話騙案的受害者。

東九龍總區重案組總督察莫子威。（鄧栢良攝）

莫子威強調，本港的政府部門不會聘請所謂的「特務」，執法部門更不會取去事主的提款卡及密碼。莫指，市民一旦遇到相關來電應該立即掛線，以及近期的「猜猜我是誰」電騙案有上升趨勢，警呼籲年近歲晚市民需多加留意。另外不要相信騙徒的說話去做特務，「做特務等拘捕！」