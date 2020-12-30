12港人潛逃｜律師推算8人明年3月刑滿　部分家屬擬不上訴免有變卦

深圳鹽田人民法院今日（30日）就12名港人涉偷越邊境案判刑，其中以組織他人偷越邊境罪判處鄧棨然有期徒刑3年、喬映瑜有期徒刑2年；以偷越邊境罪判處其餘8人有期徒刑7個月，另有兩名未成年港人則不作起訴。 有家屬委託律師回應判決時推算，偷越邊境罪成的8人應在明年3月24日刑滿。

▼12港人背景及監禁刑期▼

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法院公布，對鄧棨然等10人組織偷越邊境、偷越邊境案公開宣判，以組織他人偷越邊境罪判處鄧棨然有期徒刑3年，並處罰金人民幣2萬元，判處喬映瑜有期徒刑2年，並處罰金人民幣1萬5千元。

以偷越邊境罪判處鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟有期徒刑7個月，並處罰金人民幣1萬元。另法院在公告中表示，鄧棨然、喬映瑜是受他人組織實施犯罪，在共同犯罪中是從犯，可依法減輕處罰。

據報，有關律師回應今次判決時表示，如果只在結夥偷渡中購買或駕駛船隻，絕不構成組織偷越邊境罪，即使構成犯罪，兩人作為從犯，刑期亦判得太重，法院在判決時亦沒有宣告有緩刑。

李子賢父親接受《蘋果日報》訪問時稱，「預咗」有一定刑期，早有心理準備兒子不會即時獲釋，又指個人不傾向上訴，免得事情生變。