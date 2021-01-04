上水撞飛單車漢　Benz女司機開腔否認不顧而去：驚到瀨晒尿

上水中心新運路花園對開「T」字路口，昨（3日）晚發生單車漢捱撞的交通意外，現場消息指，涉事63歲姓楊平治女司機聲稱便急如廁，一度離開現場。惟事發一刻的車cam片段在網上瘋傳，拍得她被鐵騎士截獲後稱「關我咩事呀？！佢（單車漢）衝紅燈喎！」其言行引起網民一面倒撻伐。涉事楊女士今日傍晚接受《香港01》電話訪問，首度開腔訴苦，稱當時有先停車，但「驚到瀨晒尿」，才先駛往廁所。 而警方經調查後，今午在古洞拘捕楊女士，她涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報警」3罪，其後獲准保釋候查。

涉事平治女司機楊女士稱首次發生意外，「驚到瀨晒尿」才前往駛離尋廁所。（網上圖片）

否認不顧而去稱有停車

平治女司機楊女士甫開腔即稱﹕「啲人誤會我嘛，我嗰時瀨咗尿嘛！我唔係唔停車嘛。啲人寫到我好唔負責囉。我嗰時驚到瀨晒尿嘛，我想去廁所咋嘛，我返轉頭都有報警。」她聲稱，當時正駕駛平治前往寶石湖邨，該處有泊車優惠，打算其後乘車往旺角辦年貨，當駛經新運路與智昌路交界時，單車漢「衝紅燈出嚟，我梗係睇燈，我揸車，啲人誤會我」，她強調當時「我停咗一陣，跟住我飈尿，驚，跟住我搵廁所囉，我唔係唔停不顧而走，片段都睇到我喺前面停，停咗一下，咁我飈尿嘛，咁我點啫」。記者再翻看相關片段，意外後涉事平治一度減慢車速。

她續稱：「人命關天，邊個揸想撞人㗎係咪，我好驚，我未試過。」又稱﹕「冇話唔關我事，我話大家要盡責任，揸車要盡責，行過馬路都要盡責，個個都睇燈位做人，係咪先？個個都要盡負任係咪先？我唔想囉！意外嘅嘢我真係好唔想囉！佢突然間出嚟，我煞到掣，我梗係煞喇！我同佢素未謀面，又無冤無仇，我做乜要咁做，我有好日子唔過？」

她稱自己不是態度差的人，更越說越激動，哽咽道：「我成晚畀阿女鬧呀！好慘呀！啲網民成晚話我態度唔好」，其女兒指事件「好肉酸」。傍晚6時許，楊女士表示剛剛離開警署，整天無進食，情況淒慘，「我發燒，成晚無瞓過，我好眼痛」。

涉3罪被捕

警方表示，昨晚約7時半，據報一名63歲姓楊女子駕駛私家車，沿新運路往上水方向行駛，在與智昌路交界位置，撞到踏單車沿新運路單車徑往智昌路方向行駛的33歲姓黃男子，其後離去，黃男受傷，清醒被送往北區醫院治理。人員經調查後今日下午約2時於古洞拘捕楊婦，涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報警」，她已獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。