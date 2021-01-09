粉嶺石廠男負責人捲土地糾紛遭謀殺　13人落網包括學生、商人

去年12月22日，粉嶺和合石村一間承造先人墓碑的石廠發生斬人命案，石廠男負責人身中多刀送院亡。至昨日（8日）警方拘捕13男女，他們涉嫌謀殺、販運危險藥物及藏有攻擊性武器被捕，被捕人包括商人、學生及司機等。探員更於牛頭角一個住宅單位，搗破疑由三合會操縱的毒品分銷中心，並檢獲5把牛肉刀及衣物疑與兇案有關。 警方指，部分被捕人認識男死者，而男死者生前曾經捲入土地糾紛，警方正調查兇徒動機。而據法醫檢驗後，發現男死者頭、腰及腳部有多處中刀，更證實他一處大髀刀傷傷及動脈，導致他短時間內大量失血死亡。

4名兇徒衝入石廠 斬人後登接應車逃去

新界北總區重案組總督察關駿軒表示，事發在去年12月22日中午時分，粉嶺和合石銘賢路一間石廠的男負責人獨自工作期間，4名兇徒坐私家車抵達石廠門口，他們下車後衝入石廠，並用刀施襲事主，兇徒得手後於石廠門口登上接應私家車離開。

死者大髀中刀傷及動脈 短時間內大量失血死亡

於附近目擊的市民立即報案，男事主於同日中午12時32分證實不治。男死者的頭、腰及腳部有多處刀傷，經法醫初步檢驗後，男死者其中一處大髀刀傷傷及動脈，導致他於短時間內大量失血死亡。



其後，案件交由新界北總區重案組第1隊接手調查。警方稱高度重視案件，連日來總區刑事部動員大量人手，追尋兇徒的逃走路線並進行情報收集及分析。最終成功鎖定一批涉案人士身份，並於昨日（8日）作出拘捕行動。

警拘13人包括商人及學生 部分被捕人認識死者

探員於新界區及九龍區多個地點，合共拘捕13名涉案人士包括12男1女，被捕人士年齡介乎 15 歲至 61 歲，他們報稱職業包括商人、司機、清潔工人、廚師、學生及無業人士，部份人有三合會背景。被捕人士角色包括行兇的刀手、接應司機、負責安排武器及接應車輛等。該13男女涉嫌謀殺、販運危險藥物及管有攻擊性武器被捕。關駿軒指，部分被捕人士認識死者，據知死者生前曾捲入土地糾紛。

行動中，探員於牛頭角一個住宅單位，搗破一個懷疑由三合會操縱的毒品分銷中心，搜獲86克懷疑霹靂可卡因、毒品包裝工具、5把牛肉刀、一批衣物及現金等物品。警方相信檢獲的武器及衣物，與該宗謀殺案件有關。關駿軒指，當中有11人涉嫌謀殺罪被捕，所有被捕人士正被通宵扣查，有關的拘捕行動仍然繼續，不排除有更多涉案人被捕。

↓↓石廠謀殺案現場閉路電視畫面截圖↓↓

事發在去年12月22日，粉嶺和合石村一間承造先人墓碑的石廠發生斬人命案。據悉，死者為石廠老闆及曾參加和合石村村代表選舉，他腰、大脾及頭部中多刀，大量出血身亡。事發一刻閉路電視畫面曝光，清晰可見4名服飾一致，黑衫、長褲、戴帽並持長刀男子，衝下七人車跑入石廠，半分鐘後逃離現場，其間一名村民慌忙走避，行兇過程約半分鐘。警方將案件暫列謀殺案。