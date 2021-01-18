泰達幣劫案｜女子四度與同一買家交易　今過戶45萬個泰達幣中伏

繼兩周前發生的比特幣（Bitcoin）交易劫案，今（18日）再發生涉及泰達幣（USDT）的虛擬貨幣交易劫案。一名33歲女賣家於觀塘華基中心一辦公室，第四度與同一名「買家」面交泰達幣，過戶45萬個泰達幣予對方，並收取約350萬元現金時，即遭3名持刀、棍大漢闖入並搶去現金及手提電話，其後反鎖辦公室內，「買家」與大漢一同登上客貨車逃脫。女事主以另一部手提電話致電丈夫求救，丈夫代為報警，救出女事主。

事發地點為觀塘華基中心一單位。（林振華攝）

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與「買家」第四度交易遇劫

消息指，遇劫女事主現年33歲，進行泰達幣（USTD）交易一段時間，她早前與同一名「買家」成功進行三次交易，每次涉款約60至70萬元。該名「買家」再約女事主，今下午約2時半於觀唐創業街華基中心一辦公室進行第四次交易。該辦公室內只有一張桌子，交易時女事主如常以手機將45萬個泰達幣過戶予「買家」，並收取約350萬元現金，現金均為1,000元紙幣，現金到手數錢時，突然有3名男子，分別持刀、棍及電筒闖入單位，迅速奪去該筆現金及女事主手提電話，並將她反鎖辦公室後逃去。

猶幸女事主有另一部手提電話，隨即致電丈夫求救，稱遭人搶劫，丈夫代為報案。同一時間，今午駕駛的士接載女事主的舅父正於華基中心外等候，目睹4名賊人衝出大廈登上灰色客貨車逃走。警方到場調查，見涉事辦公室僅有一張桌子，懷疑為短期租約，賊人早有部署，其後展開「捷進行動」，設路障堵截賊人。警方將案件列作「行劫」，懷疑買家與劫匪是同一夥。

一個泰達幣兌一美金

虛擬貨幣買賣平台MyEthShop聯合創辦人孫偉康表示，泰達幣（USTD）是一種穩定幣，與美元掛勾，一個泰達幣兌換一美元。由於其價格穩定，多用作支付工具而非投資用途。孫偉康指，貨幣交易所一般不收法定貨幣，因此價格穩定的泰達幣是良好入口；泰達幣亦常用於商務用途，匯款後毋須等待多日，兩分鐘到款，亦毋須支持銀行大額手續費；然而因其虛擬貨幣及穩定特性，亦存有灰色地帶，被用作「走資」用途等，難以追蹤。

泰達幣是目前市值第三的虛擬資幣，多數虛擬貨幣沒有發行人、實物或實體經濟支持，故價格波幅大，投資風險高，但泰達幣的發行商則稱，儲備與發行量同等金額的資產。