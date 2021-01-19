泰達幣劫案｜警方全港多區拘捕4男包括「買家」　另有4人在逃

觀塘昨日（18日）發生涉及虛擬貨幣「泰達幣（USDT）」交易劫案。一名33歲女賣家，於創業街一辦公室，第四度與同一名「買家」面交泰達幣，以電話過戶45萬個泰達幣予對方，但收取約350萬元現金時，即遭3名持刀、棍大漢闖入並搶去現金及手提電話，其後反鎖辦公室內，「買家」與大漢一同登上客貨車逃脫。女事主以另一部手提電話致電丈夫求救，丈夫代為報警，救出女事主。警方暫已拘捕4人，仍有4人在逃。

警方指，於18日下午2時38分，接獲姓殷（33歲）女事主的丈夫報案，指殷女於觀塘創業街36號一單位交收虛擬貨幣時，被多名男子劫去約350萬元現金、及一部手提電話，疑人其後登上一輛輕型貨車逃去。警員接報到場，經初步調查，案件列「行劫」，交由東九龍總區重案組跟進。



警方表示，經深入調查後，於18日下午約6時至9時，在全港多區拘捕其中4名男子（22至54歲），涉嫌「行劫」。被捕男子現正被扣留調查。消息稱，被捕人包括該名22歲姓陳「買家」。此外，警方指案中仍有4名男子仍未落網，其中3人戴黑色頭套，有人持刀及棍。

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消息指，遇劫女事主33歲，已進行泰達幣（USTD）交易一段時間，她早前與同一名「買家」成功進行三次交易，每次涉款約60至70萬元。該名「買家」再約女事主，昨午約2時半於觀唐創業街華基中心一辦公室進行第四次交易。該辦公室內只有一張桌子，交易時女事主如常以手機將45萬個泰達幣過戶予「買家」，並收取約350萬元現金，現金均為1,000元紙幣。當女事主點算現金時，突然有3名男子，分別持刀、棍及電筒闖入單位，迅速奪去該筆現金及女事主手提電話，並將她反鎖辦公室後逃去。

女事主取出另一部手提電話，致電丈夫求救，丈夫代為報案。同一時間，駕駛的士接載女事主的舅父正於華基中心外等候，目睹4名賊人衝出大廈登上灰色客貨車逃走。警方到場調查，見涉事辦公室僅有一張桌子，懷疑為短期租約，賊人早有部署，其後展開「捷進行動」，設路障堵截賊人。警方將案件列作「行劫」，懷疑買家與劫匪是同一夥。