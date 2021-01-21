社署副署長林嘉泰疑腦幹中風辦事處內暈倒　情況仍然危殆

撰文： 陳諾希 最後更新日期： 2021-01-21 11:12

社會福利署副署長林嘉泰昨（20日）早在灣仔辦事處內不適暈倒，昏迷不醒，由救護車送往律敦治醫院搶救後，轉送東區醫院治理。他今（21日）早情況仍然危殆。據知經初步診斷，他懷疑腦幹中風。

昨（20日）早上8時許，警方接報指，灣仔胡忠大廈一辦公室內，有一名男子不適暈倒，同事發現後於是求助，59歲姓林的事主昏迷由救護車送往律敦治醫院搶救。事主為社會副利署副署長（服務）林嘉泰，當時他正在胡忠大廈8樓社署總辦事處內工作。

社署副署長林嘉泰（圖右一）灣仔辦事處內暈倒。（資料圖片）

林嘉泰年僅59歲，腦神經科專科醫生黃家星指，70至80歲的年齡層較容易出現腦幹中風，林屬較年輕發病。

林嘉泰服務社署30多年，他於1987年7月加入社會福利署。去年3月，新冠肺炎襲港初期，本港出現口罩荒，當時林嘉泰表示，向1280個住宿照顧服務單位共分發100萬個口罩，供職員使用。其後，他聯同行政長官林鄭月娥，到香港弱智人士家長聯會和勵智協進會探訪及贈送口罩。

去年4月中，灣仔胡忠大廈8樓社會福利署辦事處，收到不明白色粉末信件，據悉，收件人為社會福利署副署長林嘉泰。警方爆炸品處理課人員檢查後相信粉末無危險成份。