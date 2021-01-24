佐敦封區｜尼泊爾一家六口明返鄉　獲准離開封鎖區取檢測證明

撰文： 黎靜珊 蔡正邦 最後更新日期： 2021-01-24 11:18

佐敦封區踏入第二日，居民繼續接受檢測及禁足。政務司司長張建宗今（24日）早視察油麻地「受限區域」後表示，有信心周一上午6時可解封，市民可以正常上班。 在封鎖區北面，即甘肅街一帶，早上近10時有一家六口步出受限區。尼泊爾籍男子Robim解釋，由於明日將與家人返家鄉，需取得檢測證明，但由於封鎖區未能提供相關證明，所以獲准外出再作檢測，以取得紙本證明。

政府引用《預防及控制疾病規例》第599J章，圍封佐敦指定區域，範圍涉及吳松街、南京街、炮台街、甘肅街，指明「受限區域」內的人士須留在處所並按政府安排接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開處所。

尼漢Robim表示受限區內檢測結果呈陰性，登記離開時間、身份證號碼等資料後，獲准離開封鎖區再作檢測，以取得紙本證明，預計將於半小時後返回。

張建宗：有信心明早6時可解封

政府公布第一天有6900人接受檢測，上門走訪3240戶登記資料，望明晨6時能解封讓市民正常上班。政務司司長張建宗今（24日）早視察完封鎖區域後表示，是次行動顯示政府果斷，以小區清零為目標，承認第一次實行有不足，但已為受影響居民提供食物包，內有麵食及湯包；另外設3條熱線幫助市民。他指今日主要查找一些未應門的漏網之魚，之後會再分析結果並通知有關人士，又指有信心明早6時可解封，市民可以正常上班。希望僱主體諒不要扣糧，或當有薪假處理。

一同巡視的食衛局局長陳肇始表示，行動一般來說十分暢順，有51個檢測點、近7,000人接受檢測，惟數字仍在測試中，有結果會再公布。她又指，已處理不少電話個案查詢，有些人表示想外出睇醫生護士等等，若有醫療或確實個案會全加處理，若有密切接觸者會送去檢測中心。