中大撒粉案｜警拘3中大生並通緝另1人　形容學生「暴徒」無恥狡辯

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-26 14:13

香港中文大學本月中發生保安被撒粉案，一名20歲姓曹男子當場被捕，早前被獲准保釋，警方昨（25日）再拘捕3名19至22歲男子，包括中大學生會臨政主席區倬僖。警方初步調查相信被捕人因不滿中大自2019年11月起實施的出入管理措施，反對進入校園需要出示學生證或者其他身份證明文件的安排而犯案。 新界南總區刑事部（行動）警司陳志昌在記者會上罕有地以中大校友身份發言，稱中大非法外之地，又以「暴徒」形容涉案學生，指他們有組織地以近乎黑社會手法欺凌及攻擊校園保安，直斥有學生組織淡化罪行，「將事件講成保安和學生的衝突」，形容是「卑劣嘅暴力行為同無恥嘅狡辯。」

新界南總區刑事部（行動）警司陳志昌（左）以中大校友身份，形容「師弟」有組織地以近乎黑社會手法欺凌及攻擊校園保安，直斥有學生組織把嚴重罪行淡化，「將事件講成保安和學生的衝突，希望為呢班暴徒開脫，我喺呢到，對於呢啲卑劣嘅暴力行為同無恥嘅狡辯，作最嚴厲譴責。」（陳蕾蕾攝）

（中大校園電視提供）

本月11日，香港中文大學近大學站保安站，有約8名身穿黑衣的人士推倒欄杆，一名55歲男保安被潑不明粉末，事後眼部感到不適送往醫院治理。警方同日拘捕一名20歲姓曹男子，涉嫌「公眾地方行為不檢 」及「普通襲擊」。



經調查後，警方鎖定4名涉案人，至昨（25日）晚約7時半，新界南總區重案組人員，以涉嫌「非法集結」及「襲擊他人意圖導致不作出某些作為」拘捕其中3名中大男生，年齡介乎19至22歲，仍有一人被通緝。他們被捕後被帶到中大宿舍進行搜查。據悉，被捕人士包括中大學生會臨政主席區倬僖。

新界南總區刑事部（行動）警司陳志昌交代案件時表示，本月11號中午約12時15分，9名身穿黑衣及蒙面男子到港鐵大學站A出口對開廣場的中大保安崗位，將幾袋不明白色粉末潑向保安員，又向保安站投擲雞蛋及推倒鐵馬，其間一名保安員受傷。大學保安員隨即追截涉案人士，其後成功截獲其中一名20歲懷疑涉案中大生。

陳指，當日由校方報警求助，而案發過程亦被校園閉路電視（CCTV）拍下，所以經調查後能再鎖定4名涉案人。警方於昨（25日）日在沙田、荃灣及粉嶺，以涉嫌「非法集結」及「襲擊他人意圖導致不作出某些作為」再拘3名中大學生，但其中一名目標人物在逃，現正被通緝，事件仍在調查，不排除有更多人被捕。

警方初步相信，他們因不滿中大自2019年11月起實施的出入管理措施，反對進入校園需要出示學生證或者其他身份證明文件的安排而犯案，故以「襲擊他人意圖導致不作出某些作為」拘捕涉案人士。

警自稱「中大校友」：「有學生組織將事件講成保安和學生的衝突」

陳志昌在記者會期間自稱「中大校友」，稱中大非法外之地，形容「師弟」有組織地以近乎黑社會手法欺凌及攻擊校園保安，對事件感到難過及遺憾。又直斥有學生組織把嚴重罪行淡化，「將事件講成保安和學生的衝突，希望為呢班暴徒開脫，我喺呢到，對於呢啲卑劣嘅暴力行為同無恥嘅狡辯，作最嚴厲譴責。」

中大學生會臨時行政委員會昨晚在facebook回應事件，指事件中至少3名中大學生被捕，其中1人為該會臨時行政委員會主席區倬僖，義務律師團隊正作出跟進；文中亦提及警方搜查善衡、和聲、伍宜孫等書院宿舍，會方對警方有關行動表示遺憾，並譴責校方拒絕處理校園保安問題。

▼▼昨晚警到中大搜證情況▼▼

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事發於本月11日中午，大學站A出口對開廣場的中大保安崗位，有約8名黑衣人推倒鐵欄及向保安員撒白色粉末，其後四散，其中姓曹被捕男子遭保安截獲。消防到場對白色粉末進行檢測，有關粉末呈弱酸性，遇水沒有反應，成分有待進一步檢驗。據中大校園電台表示，事發時數名黑衣人於保安站前高呼「唔洗show證」，呼籲進入中大的同學不用出示學生證，其後該批黑衣人推倒鐵欄。

今次為警方半月內兩度進入中文大學範圍搜證。事件後，警方於事件翌日（12日）下午3時半，於中大保安處人員陪同下，在校園內搜證，曾於祟基教堂及員工餐廳附近調查，了解閉路電視的位置。

▼▼事發當日中大保安崗位情況▼▼

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▼▼警方於案發翌日在校園搜證▼▼