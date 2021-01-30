航拍直擊｜石澳情人橋「重光」　尚未修復完成　遊人闖工地打卡

撰文： 郭倩雯 黃偉民 最後更新日期： 2021-01-30 17:59

2018年超強颱風「山竹」襲港，有石澳「情人橋」之稱的藍橋被蹂躪得體無完膚、碎石散落一地。事隔兩年許，藍橋的修復工作正進行得如火如荼，結構及外貌已大致復原，惟橋頭的工地尚未解封，卻見不少遊人跨越工地、闖進藍橋打卡留念。 《香港01》記者今日到訪石澳，需過五關斬六將才能抵達藍橋。沿膠欄杆走下斜坡，並跨過圍欄進入寫有「地盤出入口」的工地範圍，至藍橋入口處更有鐵欄杆阻擋，需屈身才能爬入藍橋。記者在場觀察約15分鐘，有近50名遊人闖工地到藍橋打卡，當中不乏小朋友，惟工地內有不少廢料，具一定危險性。據康文署告示牌所指，修復工程將於2021年1月竣工。

航拍直擊石澳「情人橋」最新面貌

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當區區議員彭卓棋表示，目前石澳藍橋的修復工程仍未完成，雖然藍橋的初步結構貌似已處理好，但通往藍橋的入口處仍然為工地及封閉，他指康文署早前表示正與建築署交接工程，並未有交代確實重開的時間。

彭卓棋指，近期不少遊人跨越工地入口旁邊的欄杆，進入工地並前往藍橋，如同「無掩雞籠」。彭卓棋認為舉動有危險性，因為工地內有不少廢料及工程用品，而且已封閉的行人路扶手亦較鋒利，他認為康文署應於入口處列明工程仍未完成的告示，並警告市民不要內進。

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超強颱風「山竹」摧毀情人橋

連接石澳後灘及大頭洲燒烤區的石澳「情人橋」，相傳因橋的闊度只可讓兩人並肩而行，加上橋身顏色為粉藍帶有浪漫感覺因而得名。「情人橋」向來為本港婚紗攝影及「打卡」聖地，惟2018年超強颱風「山竹」襲港後變得支離破碎，「藍橋」原貌全失。