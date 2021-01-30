林嘉泰離世｜3社工工會致哀　讚揚林辛勤實幹「不擺官僚姿態」

撰文： 魯嘉裕 鄧栢良 最後更新日期： 2021-01-30 16:25

社會福利署副署長（服務）林嘉泰，本月20日於灣仔胡忠大廈辦公室內突然昏迷送院，留醫至今早（30日）11時48分終告不治，享年59歲。行政長官林鄭月娥、社署署長梁松泰及眾官員對林嘉泰逝世深感哀痛，曾與林共事的林鄭月娥讚揚林深受社福界尊重和部門同事愛戴。 與林嘉泰共事多年的同事，包括3個社會工作者工會代表亦向林嘉泰的離世致哀，香港社會工作者總工會形容林辛勤實幹，細心聆聽業界聲音，「不擺官僚姿態，不作循例應對」，指林的離去是「失去了一位好社工」。

嘉泰離去，我們失去了一位好社工。願他安息。 香港社會工作者總工會

香港社會工作者總工會發文悼念指，回想過去十年多次接觸林嘉泰，感覺他是一位充滿幹勁的社署官員。社總指業界多年來有很多難以衝破的困局，由整筆過撥款，到近兩年的社會運動和疫情，雖然他們與社署的看法明顯存分歧，但每次與嘉泰見面討論業界發展，都感覺到他會細心聆聽業界聲音，「不擺官僚姿態，不作循例應對」，儘管有時與社總的立場不同，但林不會與人交惡及以高官職位壓場。社總又指林曾是社工註冊局社署代表成員，有一次註冊局在晚上11時散會後，林隨即趕返辦公室繼續工作，絕對是一位辛勤實幹的副署長，形容林的離去是「失去了一位好社工」。

同工都知道他是一位非常勤奮、責任心重的好好先生 社會工作主任職系分會、社會工作助理分會

香港政府華員會屬下的社會工作主任職系分會、社會工作助理分會，全體執委會成員謹表達沉痛哀悼，指林嘉泰投身社署33年間一直認真、沉著地工作，同工都知道他是一位非常勤奮、責任心重的好好先生，即使或有時為工作著緊，亦從未見過他對下屬或伙伴口出惡言。工會執委會成員指過去與林在包括立法會會議等多次見面，林不論面對如何直接的質詢或批評，都會維持不慍不火地理性回應，對此感到難得。工會呼籲公務員及社會各界多注意身心健康，避免悲劇。

時任發展局局長林鄭月娥與林嘉泰探望在慈正邨服務設施大樓居住的長者。（政府新聞網）

社福界人士：林為人友善，親力親為

有社福界人士形容林嘉泰為人友善，事無大小都親力親為，盡心盡力，不少社福界的人士都對他讚賞有加，認為他「做實事，無架子。」而林嘉泰出任社署副署長（服務），主要負責全港安老、臨床心理、康復、家庭福利、策劃及發展等事宜。

翻查資料，福伯曾致函時任社會福利署長林鄭月娥，訴說生活困苦，最終在林鄭月娥跟進下，福伯獲遷入長者屋居住。而林鄭月娥自2003年起每年均探望福伯，據知通常由社署副署長林嘉泰陪同，而社署亦會事先以電話通知。2013年2月13日，林嘉泰陪同時任政務司司長林鄭月娥探訪福伯。