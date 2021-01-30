社署副署長林嘉泰昏迷留醫11日　今早終告不治　享年59歲

撰文： 鄧栢良 最後更新日期： 2021-01-30 14:53

社會福利署副署長（服務）林嘉泰於本月20日在灣仔胡忠大廈辦公室內突然昏迷，留醫11日的林嘉泰，直至今早（30日）11時48分終告不治，享年59歲。據悉，林懷疑腦幹中風。 社會福利署署長梁松泰對林嘉泰離世深感悲痛，並表示：「我謹代表社署同寅向他的家人致以最深切的慰問，部門會盡力為其家人提供適切協助。」

社會福利署署長梁松泰今日表示，對副署長（服務）林嘉泰離世深感悲痛。梁松泰表示：「我謹代表社署同寅向他的家人致以最深切的慰問，部門會盡力為其家人提供適切協助。」

林嘉泰服務社會30多年，他於1987年7月加入社會福利署工作，2010年9月1至2012年6月出任社會福利署助理署長（津貼），2012年6月至2013年9月出任社會福利署助理署長（康復及醫療社會服務），自2013年9月至今，升任社會福利署副署長（服務）。

翻查記錄，林嘉泰的出鏡率不低，除了與曾任社署署長的現任行政長官林鄭月娥落區外，他曾在2019年7月26日隨民政局局長劉江華一起見傳媒，回應721元朗白衣人襲擊市民的事件，當時他呼籲若市民因事件而情緒困擾，可以致電社署部門熱線，或致電非政府機構熱線。據了解，疫情期間他一直協助政府處理口罩荒問題，曾向地區組織派發口罩。