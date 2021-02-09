闖洋酒店偷14萬元法國紅酒　劈價75折放網上轉售　4雌雄賊落網

撰文： 陳諾希 黃偉民 邵沛琳 最後更新日期： 2021-02-09 12:59

闖洋酒舖偷14萬元法國紅酒，4名雌雄賊落網！警方指，上月尖沙咀區一間買賣貴價洋酒的店舖，被3名男賊聲東擊西，引開店員再順手牽羊，偷走一枝約值14萬元的1945年法國紅酒。之後，賊人將紅酒以原價75折在網上出售，再由女同黨與買家接洽。至上月7日警方拘捕3名男女賊人，至昨日（8日）再拘捕集團主腦。香港紅酒協會會長張耀成指，此紅酒歷史悠久及為紀念二戰結束後的紅酒，該紅酒於香港較為罕見，多數由收藏家購入。

油尖警區刑事調查隊督察莊德謙指，警方於今年一月上旬接獲報案，指一間位於尖沙咀區、買賣貴價洋酒的店舖，一枝市值約值港幣14萬元的1945年法國紅酒不翼而飛。店東及警員立即查看閉路電視片段，發現有3名中國籍男子先後進入店舖，其中一名疑犯與同黨聲東擊西，引開店員注意期間，順手牽羊偷酒，其後逃去無蹤。

其後，警方發現有人經社交媒體，以原價75折出售該枝失竊紅酒，並由一名女子與買家接洽。於是，探員進行埋伏及拘捕行動，並成功在1月7日，以涉嫌串謀盜竊及處理贓物罪，在油麻地拘捕2名分別57歲、47歲的中國籍男子，以及1名29歲中國籍女子。行動中，警方成功起回失竊的紅酒。

警方經調查發現，該個犯罪團夥涉及另一宗偷竊案。早於去年9月12日，賊人在尖沙咀區一間售賣二手名牌手袋店舖，同樣以聲東擊西的手法，偷取一個價值3.8萬元的名牌手袋。

警方於旺角區賓館拘幕後主腦

警方經深入調查後，成功鎖定集團幕後主腦，並於昨日（8日）於旺角區一間賓館拘捕一名42歲男子，他報稱無業。警方指，行動已成功瓦解一個活躍於尖沙咀區內盜竊，以及處理贓物的犯罪集團。4名被捕人將會被落案起訴，罪名包括有串謀盜竊以及處理贓物罪。

警方指，有預謀的盜竊及處理贓物行為，一經定罪可被判處分別最高監禁10年及14年，呼籲市民切勿以身試法。另外，警方提醒店舖職員時刻保持警覺，留意可疑客人及控制店內人群，防止有人聲東擊西偷竊。而售賣貴價商品的店舖，可以安裝閉路電視、防盜鏈、防盜標籤及其他防盜系統，從而避免賊人有機可乘。

被盜紅酒曾被評為100分紅酒 專家：紀念價值遠超飲用價值

香港紅酒協會會長張耀成指，賊人盜去的紅酒為1945年，出產自法國一級酒莊的Chateau Mouton Rothschild紅酒。張耀成表示，此紅酒曾被評為100分，加上歷史悠久，碩果僅存，「因為呢枝酒都有70幾年歷史，當時亦係為咗紀念二戰結束後嘅紅酒，所以紀念價值遠超飲用價值，所以唔易賣得出。」張耀成補充，這枝紅酒香港較為罕見，多會在拍賣會上看到，多由收藏家購入。在歐洲，售價約為1萬歐元。