網上釣嫖客酒店開房　收錢後報警拖延　15歲援交女及16歲馬伕被捕

撰文： 邵沛琳 黃偉民 最後更新日期： 2021-02-09 13:47

馬伕在網上討論區釣客，嫖客應約遭騙1.9萬元，未成年援交女及馬伕雙雙被捕！上周四（4日）一名28歲男子經討論區結識一名援交中介，兩人商討好價錢後，馬伕安排一名援交少女到尖沙咀一酒店開房。嫖客交出1.9萬「肉金」後，援交少女用不同藉口拖延時間，其間有人報警指被禁錮。警員到場帶走嫖客及援交女。經調查後，發現事主原來墮入援交騙局，警方其後拘捕涉案的15歲援交女及16歲馬伕。據悉，被捕男女均就讀中三，屬同學關係，礙於疫情二人毋須上課。

油尖警區刑事調查隊督察陳世章指，早前有馬伕於網上討論區釣客，嫖客應約遭騙1.9萬元，未成年援交女及馬伕被捕。（黃偉民攝）

油尖警區刑事調查隊督察陳世章，今日（9日）交代案情指，事發於今年2月4日晚上，警方接獲匿名電話報案指，有人在尖沙咀柯士甸路一間時租酒店內被人禁錮。警員接報到時租酒店調查，並於其中一間房內發現一名28歲中國籍男子及一名15歲少女。初步調查相信，涉及與未成年少女援交事件，警員將兩名男女帶返尖沙咀警署，案件交由油尖警區刑事調查隊第4隊跟進。

嫖客與「馬伕」商討價錢後 時租酒店開房遭騙1.9萬元

探員經調查後，發現該名28歲男子為受害人。當日較早時間，他在社交媒體的「援交討論區」，結識一名自稱可安排援交服務的中介人。男事主與「馬伕」商討價錢後，馬伕遂相約受害人到時租酒店等候。至當晚約11時，一名年約16至18歲的中國籍女子，帶同一名15歲援交少女到時租酒店赴會。據知，男事主並無要求尋找未成年的援交少女。

陳世章指，受害人將1.9萬元港元交予該名中國籍女子後，受害人及援交少女便登記入住時租酒店。其間援交少女用不同藉口拖延時間，估計她正等候同伴報警及等候警員到場，屆時她再伺機逃走。最終警方於同日晚上，以「欺騙手段取得財產」罪拘捕該名15歲援交少女。

據悉：被捕男女讀中三屬同學關係 疫情下二人毋須上課

警方指，相信有犯罪集團利用社交媒體，以年輕援交少女作招徠，四出尋找目標嫖客，再透過不同手法、藉口騙取事主金錢。探員調查後，鎖定一名涉案的16歲中國籍「馬伕」，至昨日（8日）下午於油塘一公屋內，以「欺騙手段取得財產罪」將他拘捕。警方相信被捕男子為集團的骨幹成員，他以安排援交為名行騙，並在社交媒體中扮演中介人角色，於網上尋找目標。警方指拘捕行動仍然繼續，不排除稍後更多人被捕。 據悉，被捕男女均就讀中三，屬同學關係，礙於疫情二人毋須上課。

警方呼籲，以欺騙手段取得財產罪為嚴重罪行，一經定罪最高可被判10年監禁。另外，警方提醒家長於抗疫時期及農曆年假將至，青少年及學生不用上課。希望家長多加注意及關懷子女，留意他們使用社交媒體及互聯網情況，以防子女被不法之徒利用，進行不道德行為或違法行為。警方提醒市民指，騙徒手法五花八門，應提高警覺免墮陷阱。