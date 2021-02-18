警拘19歲中大生涉違國安法　被指於中大遊行叫「光時」口號及揮旗

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-02-18 19:50

去年11月中文大學畢業禮當日，逾百人於校內遊行，期間有人拉起橫額及高叫「光復香港 時代革命」等口號，校方報警。警方早前拘捕8人涉嫌非法集結，另外3名學生另涉違反國安法「煽動分裂國家」被捕。 事隔2個多月，警方再拘捕一名19歲中大生，涉嫌非法集結及違反國安法，據了解被捕中大生，涉嫌於遊行期間高叫「光復香港 時代革命」等口號及揮動旗幟，事後被警方鎖定及通緝，至今日於沙田瀝源邨附近被PTU警員截查身份證時拘捕。

至今99人涉違國安法被捕

警方表示機動部隊今日（17日）在新界區進行反罪惡巡邏時，截獲一名19歲本地男子，涉嫌於去年11月19日參與在香港中文大學內未經批准集結及干犯煽動分裂國家罪，國家安全處已接手調查，被捕男子現正被警方扣留調查。警方又指自《香港國安法》生效後，至今共99人（82男17女），年齡介乎16至79歲，因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而被警方拘捕。

↓↓去年11月中大遊行情況↓↓

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中文大學去年11月19日舉行畢業禮，由於新冠肺炎疫情改為網上舉行，當日有畢業生在校內遊行，有人拉起橫額及高叫「光復香港 時代革命」等口號，校方其後報警，指活動涉嫌違反限聚令及《公安條例》，又指出部分人士展示港獨橫額及旗幟、高叫港獨口號以及顛覆國家政權口號。警方國安處接手調查後，於翌日（20日）派出大批警員到達中大校園調查及搜證。

警方去年12月7日拘捕8人涉嫌參與未經批准集結，當中包括學生、社工及區議員，另外其中3名學生疑揮動港獨旗幟及叫喊港獨口號，涉嫌煽動分裂國家。

↓↓國安處人員到校園搜證情況↓↓