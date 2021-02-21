賢學思政反安心出行街站　3成員遭票控違限聚令　警一度舉紫旗

撰文： 陳康智 林振華 最後更新日期： 2021-02-21 18:48

學生政治組織賢學思政今（21日）下午4時許，分別在旺角商務書局外及銅鑼灣東角道舉行杯葛政府手機應用程式「安心出行」街站。其間，有數名警員到旺角街站指現場聲量過大；有人則在附近叫口號並播放音樂，警方隨即增援，並一度舉起「紫旗」，指有在場人士涉嫌違反國安法。 至下午5時許，大批軍裝警員到場增援，拉起橙帶包圍賢學思政旺角街站及3名成員，指3人違反限聚令並作出票控。現場有不少市民圍觀，警方不斷開咪警告在場人士或違反受限群組聚集，有機會被一同票控並舉機攝錄。下午近5時45分，警方解封現場，街站亦在15分鐘後結束。

今（21日）下午4時許，學生政治組織賢學思政在旺角商務書局外舉行杯葛政府手機應用程式「安心出行」街站。（林振華攝）

賢學思政召集人王逸戰表示，以往曾因同類型活動收過近30張限聚令告票，故今日已特意與另外2名成員分開站立，惟警方指他們一行人均呼叫同一口號，有共同目的，遂作出票控。王逸戰續指，今日街站除了旨在呼籲市民杯葛「安心出行」外，亦希望藉此提醒市民不要忘記元朗721事件（今日為721事件19個月）及呼籲市民關注近日的緬甸示威。

政府於上周四﹙18日﹚起，逐步放寬社交距離措施，包括重新開放指定體育及娛樂處所﹑食肆晚市堂食重開至晚上10時並放寬至4人一枱，惟市民須使用「安心出行」應用程式或登記個人資料，引起社會熱烈討論。