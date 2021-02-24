深水埗明哥「北河同行」茶餐廳遇竊　獨行男賊擸2,000元銀頭

撰文： 劉定安 張家豪 鄧詠中 最後更新日期： 2021-02-24 09:28

社企茶餐廳「北河同行」遭爆竊！今日（24日）凌晨5時許，以惠贈飯菜予基層為名的「北河同行」茶餐廳，有職員開舖時發現店內被人爆竊，於是報警。據知，該名獨行男賊疑經後門進入店內爆竊。北河同行老闆陳灼明「明哥」，在店舖內協助警方調查，初步損失約2,000元現金。明哥指，今次首次發生爆竊案件，他稱損失不太多，日後收舖會帶走店內銀頭。警方正追緝涉案男賊，案件暫列爆竊處理。

深水埗明哥「北河同行」遇爆竊，警員到場調查。(張家豪攝)

凌晨5時許，深水埗大南街278號地下「北河同行」茶餐廳，有職員返回開舖時，發現店內懷疑被人爆竊，於是報案。人稱「深水埗明哥」的北河同行老闆陳灼明，在店舖內協助警方調查，警員亦翻查店內閉路電視片段。

獨行男賊頭笠透明膠袋 爆開櫃桶偷2,000元銀頭



至早上9時許，明哥指翻查閉路電視片段揭發，該名獨行男賊頭笠透明膠袋，之後經前門入內爆竊。賊人爆開店內櫃桶，取去約2,000元銀頭。之後將錢箱放到天井，再經後門逃去無蹤。明哥續指，凌晨3時有員工回店舖開舖，其間拉閘一度離開，至約4時20分被賊人入內爆竊。他指日後加強巡視，以及收舖會帶走店內銀頭。

警方指，接獲一名68歲姓陳男負責人報案，指其店舖被爆竊。初步點算損失約2,000元。案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。涉案疑人為一名身高約1.7米男子，案發時身穿黑色外套、淺色褲、戴口罩及攜有白色斜孭袋。

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派飯予有需要人士 以自負盈虧的方式運作

明哥原在北河街經營燒味飯店，期間向區內有需要人士包括長者、露宿者及難民等派飯、又向街坊提供廉價的飲食等。隨後明哥位於大南街的副店，因業主加租被迫搬遷，最後獲得同一條街的業主讓出店舖，以原本的租金讓明哥繼續經營。該店即現時的北河同行。北河同行現為慈善社企，即政府認可慈善團體，以自負盈虧的方式運作。至於明哥原本的燒味店，亦遷到北河同行的對面馬路。

由於其善舉，明哥於2017年獲嶺南大學頒發榮譽院士。香港旅遊發展局亦有在網頁介紹北河同行：「老闆明哥的義舉更是讓鄰里讚譽有加，他不遺餘力的幫助區內有需要的人，為他們送上餐券和便當。2016年，由於租金大幅上升，餐廳面臨結業危機，幸獲熱心鄰居贊助，得以租下另一間店面，讓慈善精神延續下去。」