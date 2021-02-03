深水埗「明哥」通宵留守店內等檢測：大家配合能盡快消滅疫情

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-02-03 14:22

政府昨晚（2日）7時突擊圍封深水埗北河街和基隆街一帶進行檢測，「受限區域」內店舖及排檔受影響。當中「北河同行」東主陳灼明（明哥）昨晚派飯後，因要收拾物品，在法例頒布時仍在店內，因而要禁足等待檢測，晚上在閣樓留宿一宵。 亦有商戶一早7時多到場等候解封開檔，一直等到9時多才陸續解封，他透露昨晚「（警員）突然間嚟叫即刻收（排檔），邊收得到」，唯有「是但冚住算」。

「每一個地區突然間封閉嚟做（檢測）都好嘅，希望都能夠搵到隱閉式嘅傳播者，咁就唔使畀佢哋周圍傳播，及早治療咗控制到就好啲，希望大家配合時能夠盡快消滅疫情。」 「我去驗個時好暢順、冇乜人，可能佢哋（當局）編排咗啲大廈，邊座就幾點鐘（做檢測）就冇咁混亂。」 「北河同行」東主「明哥」陳灼明

明哥派飯後「執埋啲手尾」 被困店內閣樓留宿

在受限區內經營食肆「北河同行」的明哥今早表示，昨日按原定時間下午2時至7時派飯，至7時許派完恰巧見警方準備圍封受限區，故着義工先離開，「快啲走，如果唔係走唔到」，其後獨自留到店內「執埋啲手尾」。店內有閣樓，故他有地方留宿一宵。

明哥又表示，因大廈要進行水電維修工程，故今日會休息一天，對生意沒有影響。他認為封區做檢測可以找到隱形患者，期望大眾配合控制疫情，又指當局檢測安排暢順。

揮春排檔檔主紀先生今早7時多就到場等候解封，一直等至9時多才解封。他透露平日於早上7時開檔，晚上9時收檔，昨日突然有警員到場圍封受限區，並要求他離開，「突然間嚟叫即刻收（排檔），邊收得到」，唯有「是但冚住算」。但他都指不太擔心有貨物損失，只打算解封後到檔口收拾一下繼續開檔。

藥房職員：放啲紙箱咪訓

紙紮店職員奚先生指，昨晚原本打算收鋪，但見警方突然圍起封鎖線，只好留宿店內躺在摺凳上休息，「瞓得冇咁好。」不過他認為，封區做檢測能夠增檢測量，若提早通知封區「（啲人）咪走哂囉」，因此認為當局做法恰當。

政府公布截至凌晨2時，約1,600名深水埗「受限區域」居民接受檢測，沒有發現確診個案。奚先生說：「零確診仲好，起碼知呢度冇咩問題」，雖然店舖原本8時營業，生意應該會受影響，「冇計啦，係遲咗就遲咗」。

亦有藥房職員被迫在店內留宿，他指昨夜「（店內）放啲紙箱咪瞓」，他不是居在深水埗，「係呢度過夜咪係度過夜，冇乜嘢！」

亦有藥房職員被迫在店內留宿，他指昨夜「（店內）放啲紙箱咪訓」。（梁鵬威攝）

有報紙檔檔主料損3成生意

凍肉舖東主允先生指，雖然受限區內個案不多，但區內不少為三無大廈，衛生環境差而且人流多，故認為有個案就有必要封區。他又透露，平日於7時半左右會開門做生意，但因封區今日「收唔到貨」，打算休店一天；雖然影響生意，不過他亦認為損失屬小問題，最重要是控制疫情。

報紙檔負責人黃女士指，平日早上6時半便開檔，估計因為封區會損失3成生意，「影響都冇辦法，都冇所謂嘅」，唯有等解封再開檔。她亦認為，強制檢測有必要，讓大家更加安心。

在受限區內茶餐廳工作的容小姐指，餐廳原本早上6時營業，故7時多已到場等候，但因未解封而無法入內。她又透露，早上的生意額佔全日的三分一，封區影響生意，但亦覺得大範圍檢測有必要。

▼2月2日 深水埗北河街一帶封區強制檢測▼

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