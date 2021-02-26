將軍澳小夏威夷徑再現泡沫河　「雲霧」淹行人路　村民憂影響生態

撰文： 鄧栢良 陳浩然 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-02-26 21:05

今日（26日）上午8時許，有市民在將軍澳井欄樹近小夏威夷徑坑渠位置，發現有大量白色泡沫，其後社交平台亦有網民上載白泡的圖片。相片中可見，小夏威夷的河道浮現白色泡沫，並沿水流向下覆蓋河面，部份白泡膨脹得高於水面，猶如河道中的雲霧。有網民懷疑事件與上游排污問題有關。 翻查資料，小夏威夷徑已非第一次出現河流「嘔白泡」事件，2017年8月、2019年3月及去年底，亦有市民在河道發現大量白色泡沬。《香港01》正向環保署及渠務署查詢事件。

泡沫由坑渠及河道位置溢出，部分更如雲霧般遮擋行人路。（讀者提供圖片）

記者下午於現場所見，仍有泡沫殘留。（陳浩然攝）

+ 3 + 3 + 3

村民丘先生指，昨日傍晚6時許已收到有其他村民發現河道起泡，今早他到場了解，發現泡沫沿河道「起哂出嚟，行人路又有」，泡沫更一度高於岸邊巨石。丘先生指河道平日除了用作排洪，及有時有村民會放生外，並無特別用途，又指過去亦曾出現起泡，但今次情況明顯比較嚴重，而且一直不知有關泡沫來源。丘先生稱雖然泡沫沒有特別異味，有村民泡沫擔心影響環境及生態，「魚又可能會死」，希望相關政府部門能處理問題。

村民丘先生指，昨日傍晚6時許已收到有其他村民發現河道起泡，至今早情況最嚴重。（陳浩然攝）

翻查資料小夏威夷徑出現「泡沫河」事件過去不時發生，2017年、2019及2020年均有市民發現小夏威夷徑河道出現不明泡沫，當時泡沫充斥渠道，長逾數百米，附近村民擔心泡沫會影響野生動物的安全。

另外於2016年底，將軍澳消防及救護學院附近的小赤沙溪澗及水渠同樣曾出現的大量泡沫，當時消防處表示，飛機模擬事故訓練中，消防員使用泡沫滅火時，訓練員沒有及時打開控制閥，以致未有流入污水處理系統，而是錯誤經學院的雨水渠流入下游溪澗。