黎智英案｜壹傳媒前營運總裁丁家裕涉欺詐被捕　獲保釋離開警署

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-03 16:20

壹傳媒集團創辦人黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒集團高層，以及前眾志成員周庭等10人去年8月涉嫌違反國安法及串謀詐騙被捕，其中3人被落案控告。警方國家安全處經進一步調查後，昨（3月2日）拘捕壹傳媒前營運總裁丁家裕（61歲），涉嫌「欺詐」，並將他拘留調查。及至今午約3時40分，丁已獲准保釋，在律師陪同下離開中區警署，其間無回應記者提問。丁須於5月上旬向警方報到。

壹傳媒前執行董事丁家裕昨日（3月2日）被警方以涉欺詐拘捕，今日下午獲准保釋候查。（黃偉民攝）

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丁家裕是壹傳媒前執行董事、營運總裁及財務總裁、薪酬委員會成員。警方曾指該壹傳媒集團涉嫌以欺詐手段騙取低價使用廠房的權利，據悉丁任職董事期間曾負責租用該廠房。翻查資料，丁家裕於2016年1月1日起離任，當年壹傳媒的通告指，丁家裕服務集團18年後，決定退下所有行政職位以便追求個人興趣，並確認與董事會並無意見分歧。 壹傳媒之後委任周達權為執行董事、財務總裁及公司授權代表。

警方國安處去年8月10日表示，早前調查一個以宣傳及積極參與要求外國或國際組織制裁香港的團夥，發現2男1女在港運行有關組織，指其後發現一群傳媒集團高層利用外國戶口在財政上支持有關團夥。李桂華又指警方接獲投訴指該傳媒集團，以欺詐手段騙取低價使用廠房的權利。警方曾動員逾200人，持法庭手令搜查壹傳媒大樓，檢走近25箱證物。

案件至今（3月2日）共拘捕11人，其中黎智英、壹傳媒集團總裁及財務總裁周達權、行政總監黃偉強被落案合控一項欺詐罪，黎智英其後被加控一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。